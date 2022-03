Ponen a caldo a Higuaín: "Es patético, no querría ser su compañero"

No es la primera que 'el Pipita' recibe críticas por su actitud. Las últimas han sido pronunciadas por Fabian Herbers, jugador de los Chicago Fire, quien ha cargado contra el argentino cuando fue preguntado por si había intercambiado su camiseta con el exmadridista tras su último enfrentamiento con el futbolísta, que se disputó en la primera jornada de la Major League Soccer 2022.

Herbers no dudó en calificar de "prepotente" a Higuaín. Además, aseguró que "su lenguaje corporal es simplemente terrible. No me gustaría ser un compañero de equipo suyo. Ya en el primer partido y es tan negativo, tan destructivo, tan negativo con sus propios compañeros de equipo a quienes se supone que debe tratar de ayudar", segun recoge Daily Mail.

"A la mierda con este hombre. Este tipo es muy patético. No quiero nada de él. Obviamente tiene mucha presencia en el campo, pero cada vez que un compañero hace un pase incorrecto o algo así o no le pasa el balón exactamente, él solo está parado allí con una cara negativa", esta ha sido la dureza con la que el extremo derecho de los Chicago Fire ha definido al exjugador de la Juventus.

Higuaín carga contra el fútbol

El delantero ya sabe lo que es estar en el punto de mira. Así lo ha señalado en el programa 'Primer impacto' de Univisión, durante su intervención 'el Pipita' ha asegurado que no ha sido un camino de rosas. “Cuando uno empieza a jugar, dice 'uy qué bonito todo'. Cuando lo empezás a conocer a fondo, las maldades, las envidias, los celos... Ya teniendo todo lo que tengo, lo más importante, que es mi mujer y mi hija, que es lo mejor que me dió el fútbol, aunque haya sido a cambio de un alto precio, en lo que a nieve vital se refiere”, ha afirmado el diestro.

En este sentido, ha incidido en que “el jugador de fútbol sirve o existe hasta que juega al fútbol, después no te llama nadie más. Eso lo tengo clarísimo hace años. Es una botella descartable. Se vacía, te pisan y te tiran”.