Los 5 protegidos del Bernabéu se rebelan: Alcoyano solo es el comienzo

El Real Madrid cayó eliminado la temporada pasada ante el Alcoyano, contra todo pronóstico, y ese traspiés supuso el final de las aspiraciones de varios jugadores menos habituales, situación pareja a la que viven ahora algunos los otros integrantes del Madrid que tanto el club como su entrenador, Carlo Ancelotti, necesitan recuperar y tener listos por si el Covid-19 y las lesiones aparecen en el tramo decisivo de la campaña. Por eso el choque de hoy del torneo del KO es la gran oportunidad de estos 5 ‘protegidos’ del Madrid.

Es verdad que hay otras piezas que pueden enmarcarse dentro de esos recursos que el club no quiere perder pero a los que Carlo Ancelotti no encuentra aún su sitio, como Antonio Blanco, pero de los que hoy pueden ser protagonistas resaltan estos 5, por la preponderancia que pueden tener en el Madrid de futuras temporadas. Por eso todos ellos saben de la importancia del choque de hoy, porque una buena actuación puede acelerar sus puestas de largo.

Andriy Lunin, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Peter son estos cinco jugadores que cabalgan entre el ostracismo, la necesidad y la oportunidad. Todos ellos pueden ser titulares esta noche o tener minutos y todos y cada uno de ellos lo necesitan para sacar la cabeza en un corto espacio de tiempo. El portero lo tiene complicado mientras esté por delante Thibaut Courtois, asunto que va para rato, por eso quiere aprovechar sus momentos.

En el caso de Vallejo y Ceballos, dos de los internacionales en las categorías inferiores de España que posee el Real Madrid, su continuidad la temporada que viene en el equipo, hoy por hoy, pasa por brillar en la competición copera, ya que no tienen su asiento asegurado en la campaña 22/23. Camavinga es quizá el más indiscutible de los 5 y será fundamental en el futuro del Madrid, sin embargo la buena temporada de Kroos y Modric le está dificultando el salto al once, hoy por hoy lejano para él. Por último, Peter es la última gran apuesta de Ancelotti, ya que puede jugar a pierna cambiada en la derecha y ser una auténtica competencia para un Rodrygo y un Marco Asensio que no terminan de tirar la puerta abajo.