Luis de la Fuente fija ya a su España: 8 no saldrán de un 11 de La Roja explosivo para la Eurocopa

Sí, es más que posible que alguno de los últimos nombres asociados a las convocatorias de Luis de la Fuente y la Selección Española de Fútbol bailen, más que nada porque jugadores que estuvieron ante Colombia y Brasil, como Pablo Sarabia, no han convencido, y otros que no estuvieron, como Pedri, sí estarán. Este cambio de jugadores afecta a unos seis futbolistas entre los que podemos ver sorpresas como Nacho Fernández o Miguel Gutiérrez, pero eso será en la convocatoria, porque el once está más que claro en 8 de sus 11 nombres.

Un equipo titular sobre el que hacer pequeños cambios

La base de un equipo más o menos tipo, con titulares indiscutibles y unos pocos rotables es una idea que De la Fuente tiene en mente para la Eurocopa, una que no le ha ido mal en el pasado a Luis Aragonés, Vicente del Bosque o Luis Enrique. Pues bien, ese equipo titular, en el que puede haber subidas y bajadas, concretamente tres, está más que perfilado y salvo sorpresa en forma de lesión, no cambiará.

El que es ‘obligado’ y no estaba

Así, en el equipo reconocible de Luis de la Fuente, el que veremos en casi todos los partidos de Alemania, aparecen en portería, Unai Simón; por Dani Carvajal, Aymeric Laporte y Alejandro Grimaldo, en defensa; con Rodri y Pedri en la medular, y con Nico Williams y Lamine Yamal por bandas en ataque. A estos ocho futbolistas fijos se pueden sumar otros tres que son previsibles, como son Robin Le Normand, Fabián Ruiz y Álvaro Morata.

Los cambios posibles

Ahora bien, si hemos distanciado a los ocho de los tres restantes es porque bien puede darse que el central de la Real Sociedad pierda su puesto en el once ante Pau Cubarsí, que aporta más seguridad en el manejo de balón. Además, a Fabián Ruiz le podría quitar el puesto Mikel Merino, un jugador de un corte similar al futbolista del PSG pero con más llegada. Por último, Morata, que no ha estado bien en el tramo final de LaLiga EA Sports, podría perder su puesto por un falso nueve, un 10, ese que ya fue ante Brasil, Dani Olmo. Y no esperen más cambios.