Laporta y Xavi, iracundos por el United, rompen el pacto con el Madrid: a por 2 estrellas blancas

El FC Barcelona volvió a tener un envite en Europa, esta vez en la categoría de plata, y volvió a sucumbir a sus miedos, a su falta de contundencia, a su fragilidad mental, y cayó, de nuevo, para sembrar la desolación entre sus aficionados. Y en medio del revuelvo por caer en Europa sigue su marcha el caso Negreira, que amenaza con llevarse por delante a Laporta; quizá por eso se haya filtrado el interés del mandatario y Xavi en dos estrellas del Real Madrid.

Una, ya se conocía y aunque parece complicada a priori, quizá las propias intenciones del Madrid con su jugador favorezcan la jugada, que en verdad cumple los requisitos que desean el presidente del Barça y su entrenador: jugador que acaba contrato, con experiencia en LaLiga y Europa, venido del Real Madrid -con las connotaciones que eso supone- y que puede resolver incógnitas en la franja de ataque por su polivalencia y calidad. Evidentemente hablamos de Marco Asensio, y ya les adelantamos que no es imposible que se vista de azulgrana, además de que sí interesa en el Camp Nou.

El otro, si bien ha salido del Madrid, sigue por derechos en cierta forma ligado al club merengue, pero en clave culé se da la circunstancia de que además ahora parece que ha explotado en LaLiga, en la Real Sociedad, dándose el hecho de que es ex canterano blaugrana, por lo que Takefusa Kubo, la otra estrella de la que hablamos, es el segundo argumento merengue que se plantea el Barça de cara al mercado de fichajes. El diario AS es quien asegura tal cosa.

Otra vez

El United, con intensidad y un ritmo de juego alto, consiguió sumarse a la ya larguísima lista de equipos que han dejado al Barça en la cuneta en los últimos años en cualquier competición europea. Juve, PSG, Bayern, Roma, Liverpool, Eintracht, Inter de Milan… Una ruina. En el partido de Old Trafford, los de Ten Hag no necesitaron plantear un juego arrollador, sino más bien meter ganas y verticalidad sobre un Barça que arrancó dominando y a la hora de la verdad trastabilló, perdiendo su personalidad y arrojando a la cara de sus hinchas otro jarro de agua fría más. Y la realidad, se vista de lo que se vista, es terrible: el Barcelona de las palancas, con multitud de estrellas, no ha llegado ni a octavos de final de la Europa League.