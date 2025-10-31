A Flick no le queda otra, no confía en él, pero nadie más puede relevar a Pedri

Hansi Flick se enfrenta a un dilema en el mediocampo del FC Barcelona, donde las lesiones han diezmado sus opciones. La baja de Pedri ha dejado un vacío que el técnico alemán debe cubrir, y la solución ha sido forzada: no le queda otra que apostar por Pedro 'Dro' Fernández.

Aunque el joven canterano no tiene la plena confianza de Flick para ser un titular indiscutible en este momento, la realidad es que no hay más opciones en el centro del campo. El jugador de gran proyección va a tener que asumir un rol inesperado y jugar en la posición del centrocampista canario. Algo que, a pesar de no hacer mucha ilusión al entrenador alemán, es de las pocas posibilidades que quedan dentro de la mermada plantilla culé.

Flick sacrifica la mediapunta para proteger a De Jong

La decisión final de Flick viene determinada por su convicción en la posición de otro jugador clave. El técnico no quiere quitar a Frenkie de Jong del mediocentro, donde considera que el neerlandés es fundamental para el equilibrio del equipo. Esto obliga a que sea 'Dro' la única alternativa para acompañar a De Jong en la zona de creación.

Mientras tanto, los puestos ofensivos se resolverán entre otras opciones. Fermín López y Dani Olmo se van a disputar la mediapunta del equipo, lo que redistribuye las responsabilidades en el ataque y libera a 'Dro' para centrarse exclusivamente en la posición de interior. El canterano asume así una responsabilidad mayúscula en un momento crítico.

La hora de la verdad para el joven talento

La entrada de 'Dro' Fernández en el once, aunque sea por obligación, representa una oportunidad de oro para el joven. Flick espera que su potencial brille en la adversidad. Aunque el técnico no confíe plenamente en él, el canterano tiene ahora la ocasión de demostrar que es más que una promesa. El futuro del mediocampo del Barça pasa, de forma inesperada, por sus botas.

Así pues, a Flick no le queda otra: la lesión de Pedri obliga a que 'Dro' Fernández asuma la titularidad en el centro del campo, ya que el alemán no confía plenamente en él, pero necesita mantener a Frenkie de Jong en el mediocentro.