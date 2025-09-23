Aconsejan a Ter Stegen que se vaya porque no va a volver a jugar con el Barça

Marc-André ter Stegen está viviendo una situación muy difícil en el FC Barcelona. A pesar de que el alemán se reconcilió un poco con el club tras la polémica vivida con su lesión, el portero tendrá muy complicado volver a jugar con el Barça, teniendo en cuenta que, a día de hoy, el titular bajo palos es Joan García, uno de los fichajes que ha realizado el conjunto azulgrana este verano.

Por eso, una leyenda de su país le habría aconsejado a Ter Stegen que se vaya del Barça, ya que no va a volver a jugar con la camiseta culé. El exjugador Bernd Schuster se ha pronunciado y ha dicho lo que muchos piensan del guardameta, dejándole una recomendación muy clara para su futuro: "Si yo fuera él, buscaría un nuevo club en enero. No tiene que ser uno de primer nivel".

Schuster cree que Ter Stegen debería marcharse del Barça

El alemán podría volver a los terrenos de juego entre finales de este año y principios del que viene, una vez se recupere definitivamente de la operación que tuvo en la espalda a finales de julio. Según el Barça, debería estar fuera de combate entre cuatro y cinco meses, pero es bastante improbable que, una vez vuelva a las convocatorias, ya sea titular bajo las órdenes de Hansi Flick.

Joan García ha empezado su andadura en el Barça con muy buen pie, siendo un cerrojo en la portería y un guardameta al que confiar. Por eso, lo normal sería que el catalán continuara siendo el escogido por parte del técnico en las alineaciones, dejando a Ter Stegen en el banquillo. Por lo tanto, si el alemán quiere jugar el Mundial el año que viene, la recomendación es que se vaya.

Joan García es el portero titular de Hansi Flick

La voluntad del guardameta es poder disputar la cita mundialista de Estados Unidos, pero es posible que Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, no escoja a Ter Stegen si no juega con regularidad con su club. A partir de ahí, será decisión del portero decidir si se marcha del Barça o no el próximo mes de enero, cuando se vuelva a abrir el mercado de fichajes.