Acuerdo cerrado entre Deco y Lewandowski: no volverá a vestir la camiseta del Barça

La era de Robert Lewandowski en el FC Barcelona está llegando a su fin. El conjunto culé ya ha tomado una decisión drástica y, según fuentes internas, el acuerdo con Deco es firme: el delantero polaco no vestirá la camiseta blaugrana más allá de esta temporada. El club no le ve futuro por una combinación de factores, siendo los principales su elevada edad y el rendimiento inconsistente mostrado en los últimos meses. La dirección deportiva está cada vez más decidida a no ofrecerle un nuevo contrato que extienda su estancia.

El principal problema de Lewandowski es el factor económico. El polaco cobra demasiado, con un sueldo que la directiva no considera sostenible dada su aportación actual al equipo. Además, su falta de implicación en el sistema de juego de Hansi Flick ha sido la gota que colma el vaso. Los técnicos le han reprochado en varias ocasiones su falta de trabajo en la presión y su escasa movilidad sin balón. Por lo visto esta temporada, el club prefiere que Lewandowski juegue lo menos posible, y para la siguiente campaña, la dirección deportiva no le ve utilidad alguna en la plantilla.

LaLiga complica el ajuste salarial y fuerza la salida

La situación financiera del FC Barcelona es tan crítica que hasta la normativa de LaLiga ha jugado un papel determinante en esta decisión. Aunque Lewandowski se quería quedar y estaba dispuesto a negociar una rebaja salarial, las normas de Fair Play impiden que el club pueda bajar el sueldo del polaco hasta un nivel asumible sin un cambio drástico en su contrato, que el Barça no está dispuesto a ofrecer. El club no puede permitirse tener a un jugador en el banquillo con un salario tan desorbitado.

Lewandowski ya ha sido informado de la situación. Aunque en un inicio se quería quedar para cumplir su contrato, ahora asume que le mantendrán el "no" rotundo para el próximo verano. La directiva prefiere liberar la masa salarial que ocupa el delantero para invertir en talento más joven y con mayor proyección, como el que ya están buscando en la Bundesliga. La figura de Lewandowski era intocable, pero el pragmatismo de Deco ha ganado la batalla al sentimiento.

Así pues, el FC Barcelona ha llegado a un acuerdo interno con Deco para no ofrecerle un nuevo contrato a Robert Lewandowski, por lo que todo apunta a que el polaco dejará de vestir de blaugrana al final de esta temporada.