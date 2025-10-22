Acuerdo cerrado para su salida: Cristiano Ronaldo quiere jugar con él y Flick ya no lo necesita

En can Barça cada vez están más convencidos de que la continuidad de Robert Lewandowski no debe ser una opción sobre la mesa. El delantero polaco no es un jugador que genere consenso dentro del club. De hecho, cada vez hay más detractores que defensores de la figura del goleador polaco, al que muchos ya dan por acabado y al que ya le han recomendado salir en verano, ya que buscar una renovación con el Barça va a ser una misión imposible, puesto que Deco, de acuerdo con Flick, cree que no debería seguir dada su edad y rendimiento actual.

Ante esta situación, el entorno de Lewandowski ya se ha comenzado a mover. Durante unas semanas, la posibilidad de que el polaco llegara al Atlético de Madrid sonó con fuerza y se planteó de verdad. Sin embargo, en el conjunto colchonero hay muchas dudas por la edad de un Lewandowski que podría llegar y no aportar nada. Una posibilidad a la que no se quieren arriesgar en el Metropolitano, donde creen que lo mejor es buscar alternativas.

Cristiano Ronaldo no lo ve mal

Por otro lado, si hay un lugar en el que el talento veterano se valora y se paga muy bien, es en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo abrió la veda y ahora los gigantes saudíes pagan millonadas a jugadores cercanos al retiro. Una opción que Lewy podría valorar muy seriamente, ya que le permitiría jugar en un ambiente relativamente competitivo y ganar muchos millones de euros en poco tiempo (con un año o dos ya sacaría una gran tajada). Además, CR7 ya habría dado el visto bueno a su llegada al Al Nassr.

Por parte del Barça, no van a poner ni un solo inconveniente al hecho de que Lewandowski y su entorno se pongan a buscar equipo lo antes posible. Ya han comunicado que no quieren que siga y no consideran que sea ilícito que contacte con otros clubes. Deco y Flick ya han dado el visto bueno a ello.

Así pues, en can Barça cada vez tienen más claro que Robert Lewandowski va a acabar dejando el conjunto culé para comenzar una nueva aventura en Arabia Saudita, de la mano del equipo de Cristiano Ronaldo.