Acuerdo cerrado y Joan Laporta no aceptará ninguna réplica a Hansi Flick: vuelve a casa

Nuevo partido y nuevo gol de Ansu Fati y ya no parece que sea ninguna novedad para los aficionados del Mónaco. El delantero formado en la Masía ha sido una de las mayores sorpresas del año en la Ligue 1, donde de la mano del Mónaco, el joven delantero español se ha convertido en el máximo goleador de la competición gracias a sus 5 tantos. Un inicio de curso extraordinario que nadie se esperaba. Ni el propio jugador, ni el Barça ni en el Mónaco, donde creían que Ansu iba a necesitar varios meses de adaptación para poder tener un rendimiento aceptable.

Sin embargo, al contrario de lo que todo el mundo esperaba, Ansu ya está siendo capaz de mostrar su mejor versión. Está marcando goles por doquier, ha demostrado al mundo que tiene una facilidad única para ver portería y que sus problemas sobre el terreno de juego estaban relacionados con su falta de confianza y con unos problemas físicos que no le permitían ir con todo. Pero ahora, que ya está bien, queda claro que hay Ansu para mucho rato.

Joan Laporta ya se plantea su regreso al Barça

Ante el espectacular rendimiento de Ansu Fati con el Mónaco, en can Barça ya se imaginan lo que pueden llegar a hacer con él. Y es que, lejos de gastarse una millonada en el fichaje de un delantero centro como Julián Álvarez, Erling Haaland o Harry Kane, se podría apostar por una alternativa a coste cero como lo es un Ansu Fati que tiene el acuerdo por su regreso más que cerrado y que ya conoce a la perfección el club. Solo tendría que sanar las heridas que se hicieron con Hansi Flick.

De este modo, Joan Laporta, que es un enamorado del juego de Ansu, al que sigue viendo como un futuro crack mundial, ya le habría dejado muy claro a Flick que si el canterano vuelve y sigue demostrando en el Mónaco que tiene nivel, no aceptará ni una sola réplica y lo convertirá en el nuevo delantero del equipo. Diga lo que diga Flick.

Así pues, con 6 goles en sus últimos 5 partidos, Ansu Fati se ha comenzado a ganar el derecho a ser considerado uno de los mejores jugadores del año y una pieza muy importante de cara al futuro del Barça.