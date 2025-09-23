Adiós en el Barça, preacuerdo firmado, Joan Laporta y Deco saben que se va a pesar de ser titular indiscutible

El FC Barcelona ya está diseñando las líneas maestras de la plantilla de la próxima temporada, a pesar de que acaba de empezar la actual. Y en ellas, no estaría una de las estrellas del conjunto azulgrana, ya que ya tiene un preacuerdo firmado con otro equipo y se irá a pesar de ser titular indiscutible, algo que el presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco ya saben.

El jugador en cuestión es Robert Lewandowski. El polaco está en su último año de contrato, ya que expira el 30 de junio de 2026, y en el Barça ya se sabe que no ampliará su vínculo y no continuará más allá del presente curso. La decisión que habría tomado el ariete sería firme y pactada desde hace tiempo, por lo que tampoco ha sido una gran sorpresa entre los dirigentes azulgranas.

Lewandowski tendría un preacuerdo firmado con Arabia Saudí

El delantero podría acabar marchándose a Arabia Saudí, donde lo bañarían de oro en un contrato de más de 100 millones por temporada, a pesar de que el año que viene cumplirá ya 38 años. Aun así, en Arabia quieren que Lewandowski cierre su legendaria carrera allí y le habrían convencido a partir del dinero, teniendo en cuenta que, en el aspecto deportivo, están muy lejos de Europa.

Por parte del Barça, la dirección deportiva lleva tiempo trabajando en el relevo de Lewandowski, ya que sabían desde hace tiempo que esta podría ser la última campaña del polaco vistiendo la camiseta azulgrana, como acabará siendo el caso. Por eso, conscientes de la posible salida de uno de los referentes del equipo, ya se está trabajando en la planificación de un nuevo goleador.

El Barça ya trabaja en encontrar al relevo del delantero polaco

El club tiene varias carpetas encima de la mesa con varios objetivos y en los próximos meses se acabará de trazar el plan para definir concretamente quién debería ser el sustituto de Lewandowski y, a partir de ahí, empezar el abordaje para su fichaje. Futbolistas como Erling Haaland, Harry Kane o Julián Alvarez serían los más favoritos, pero está por ver cuál será la decisión final.