Ahora sí, Hansi Flick da luz verde a su venta, pero el jugador ha bloqueado la salida

Una vez aceptada la baja de larga duración de Ter Stegen, en el Barça ya tienen la certeza de que van a poder contar con Joan García para este inicio de temporada. El que fuera portero del Espanyol ya va a ser inscrito sin ningún tipo de problema y va a poder defender la portería del Barça desde el primer partido de liga. Una situación que hasta ahora no estuvo nada clara y que hizo que en la dirección deportiva no pudieran moverse para dar salida a un Iñaki Peña que no cuenta ni contará para Hansi Flick, que ya ha decidido que sus porteros serán Joan García y Szczesny.

De este modo, si todo fuera según los planes de la directiva del Barça, desde este momento ya podrían proceder con la venta de Iñaki Peña. Una operación mediante la cual no solamente podrían hacer algo más de espacio salarial, sino que, con suerte, tendrán la posibilidad de sacar algo de dinero a cambio de su salida, ya que se trata de un portero que ha demostrado ser ciertamente interesante. Sin embargo, Deco y Laporta se han encontrado con un problema.

Hansi Flick lo quiere fuera antes del domingo

Si hay algo que Hansi Flick no pueda soportar, es tener a un jugador con el que no cuenta en su plantilla. Odia que haya malas caras en los entrenamientos y en los partidos. Prefiere tener a pocos jugadores y todos ellos enchufados, antes que a muchos y todos descontentos. Es por esto que no quiere que Iñaki Peña siga en el equipo, ya que no va a jugar y se puede acabar convirtiendo en un problema para el vestuario.

Por otro lado, la realidad es que los planes de Iñaki Peña y los del Barcelona no van por el mismo sitio. El jugador quiere ir a un equipo en el que le den garantías de jugar y, a poder ser, en el fútbol español. Sin embargo, el Celta, que estaba interesado en él, ya ha cerrado a sus nuevos porteros y no hay más huecos en LaLiga, lo que hace que Peña se plantee la posibilidad de seguir.

Así pues, a pesar de que sabe que no tendrá minutos, Iñaki Peña prefiere quedarse en casa antes que salir al fútbol turco o a otra competición lejana, donde considera que no va a tener ni la comodidad ni va a estar tan a gusto como le gustaría, y eso va a afectar, indudablemente, a su rendimiento deportivo.