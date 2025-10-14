Al-Khelaïfi le ha dicho a Joan Laporta que pagará lo que el Barça pida

Nasser Al-Khelaïfi y Joan Laporta han vuelto a unir sus lazos después de que el FC Barcelona abandonara el proyecto de la Superliga. La entidad azulgrana, que ha vuelto a la UEFA y a la EFC, la antigua ECA, se ha reconciliado con el fútbol europeo. A partir de ahí, el presidente del PSG aprovechó que ha vuelto la buena amistad con el máximo mandatario del Barça para preguntarle sobre un jugador.

El PSG está muy interesado en Fermín López, uno de los centrocampistas del equipo. Los parisinos, con Al-Khelaïfi a la cabeza, están dispuestos a pagar lo que sea para poder llevarse al jugador y es precisamente lo que le comunicó el presidente a Laporta: "Pagaré lo que pidáis". Sin embargo, se le dejó claro que el andaluz no está en venta ni por todo el dinero del mundo.

El PSG quiere pagar lo que sea por Fermín López

A pesar de que su cláusula de rescisión no es de 1.000 millones de euros, como es el caso de todas las estrellas del Barça, y es de 500, el club azulgrana sabe que sigue siendo un precio prohibitivo, incluso para el PSG, por lo que están perfectamente tranquilos. Fermín ya se negó a salir el pasado verano, cuando el Chelsea se interesó mucho por él, y decidió quedarse en Barcelona.

Teniendo en cuenta que tan solo tiene 22 años, el Barça sabe que Fermín tiene mucho futuro y no le dejará escapar de ninguna de las maneras. Solo le abriría la puerta de salida en caso de que él mismo lo pidiera, pero esperan que esa situación no llegue nunca. Además, Hansi Flick confía mucho en él, como ya ha recalcado en más de una ocasión en sus ruedas de prensa.

El Barça ha dejado claro que es intransferible

El centrocampista de El Campillo está a punto de volver de la lesión que lo ha dejado fuera de combate las tres últimas semanas. En principio, Fermín ya estará disponible para el técnico alemán de cara al próximo partido de Liga, por lo que podrá demostrar que continúa siendo una pieza indispensable en los esquemas del entrenador.