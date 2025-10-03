Al-Khelaïfi reconoce el error, es de lo peor que tiene el Barça y el PSG estaba dispuesto a pagar 60 millones

Nasser Al-Khelaïfi es uno de los hombres más poderosos en el mundo del fútbol. El presidente del PSG es muy conocido por ir al ataque con jugadores con los que está interesado para que refuercen el conjunto parisino y, de hecho, lo intentó con un futbolista del FC Barcelona, pero no pudo conseguir su fichaje. Aun así, ahora ha reconocido el error de intentar ir a por él.

El máximo mandatario del club francés se arrepiente de la posibilidad de que el PSG hubiera pagado hasta 60 millones de euros por él, ya que es de lo peor que tiene el Barça. El jugador en cuestión es Ronald Araujo, uno de los centrales del equipo azulgrana que siempre recibe muchas críticas por su rendimiento y, especialmente, con su bajo nivel con el balón en los pies.

Al-Khelaïfi reconoce el error de haber ido a por Ronald Araujo en el pasado

Precisamente, este último aspecto es de lo que más se le critica, teniendo en cuenta que el estilo de juego del Barça es, principalmente, con la pelota e intentar jugarla desde atrás, algo que le cuesta mucho al uruguayo. Además, algunos desajustes defensivos, como colocar bien la línea del fuera de juego, también son motivos por los cuales el defensa está constantemente en el punto de mira.

El PSG se había interesado mucho por Araujo en el pasado y le quería hacer el líder de la defensa en París, pero el jugador decidió quedarse en el conjunto azulgrana. Ahora, Al-Khelaïfi y la dirección deportiva de la entidad francesa han reconocido el error y han dado las gracias por haber evitado que se pagase 60 millones por un futbolista que está siempre en el ojo del huracán.

El PSG estaba dispuesto a pagar 60 millones de euros por el uruguayo

De hecho, en el último partido de Champions entre el Barça y el PSG, Araujo se quedó en el banquillo. Hansi Flick decidió alinear a su pareja de centrales favorita esta temporada, como es la de Pau Cubarsí y Eric García, dejando fuera de la titularidad al uruguayo por su bajo nivel sobre el terreno de juego. El defensa ya estuvo señalado hace dos temporadas en los cuartos de final entre los dos equipos por sus errores defensivos.