Al-Khelaïfi solo lo dejará salir para fichar por el Betis después de rechazar al Barça

Nasser Al-Khelaïfi es un presidente conocido por no dejar salir a sus jugadores con mucha facilidad. Por eso, el máximo mandatario del PSG ya ha dejado claro a un futbolista de su equipo que solo lo dejaría salir si lo pidiese para poder fichar por el Real Betis, después de que este ya haya rechazado la posibilidad de firmar por el FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes.

El futbolista en cuestión es Fabián Ruiz, una de las piezas importantes que tiene Luis Enrique en el centro del campo. El español ha mejorado su nivel con la presencia del asturiano en el banquillo y eso ha llamado la atención del Barça, que busca reforzar su medular con un jugador que tenga capacidad para dirigir el juego, además de una gran llegada al área, un perfil interesante para el club azulgrana.

Al-Khelaïfi dejará marchar a Fabián Ruiz al Betis después de rechazar al Barça

Sin embargo, tanto el PSG como el propio Fabián ya habrían cerrado la puerta a esta opción. El jugador ya habría dejado entrever que tiene otros planes para su futuro cuando pueda marcharse del elenco parisino: "No me escondo, soy del Betis, ojalá pueda volver algún día y terminar aquí mi carrera, en casa". Unas declaraciones que entierran el interés del Barça por él.

Y ahí, también ha querido enviar un mensaje al PSG sobre su continuidad en Francia. Aunque Al-Khelaïfi no deje salir a sus jugadores con mucha facilidad, lo más probable es que sí que le abra la puerta de salida a Fabián por el buen rendimiento que ha tenido en el conjunto francés en los últimos años y en señal de afecto para que pueda cumplir su sueño de acabar su carrera en el Betis.

El centrocampista no quiere acabar su carrera en el conjunto azulgrana

Por lo tanto, y después de que Fabián se haya despedido de forma implícita del Barça y de cualquier posibilidad de vestir la camiseta culé, desde la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, tendrán que buscar otras opciones para poder reforzar el centro del campo azulgrana de cara a la próxima temporada.