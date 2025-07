Alejandro Balde en peligro, podría ser vendido si no convence a Hansi Flick en la gira de Japón

Llega la pretemporada en el FC Barcelona y comienza un periodo habitual que es el de la ilusión por las nuevas caras del equipo. En este sentido, a la espera de confirmar si el equipo juega o no sus partidos en Asia, Hansi Flick sigue definiendo qué jugadores le interesan y cuáles no reúnen las condiciones necesarias para formar parte de la expedición culé. En este sentido, hay un nombre que hace tiempo que está siendo seguido por el técnico alemán, que lo ve como el próximo gran proyecto de futbolista. Se trata de Jofre Torrents, un crack que pone en serio peligro el futuro de Alejandro Balde en el Barcelona.

Si bien es cierto que Balde viene de tener un año espectacular y de consagrarse como uno de los mejores del mundo en su posición, la realidad es que tanto en la dirección técnica del Barça como el propio Hansi Flick, consideran que Jofre Torrents tiene algo más dentro. Su proyección hace soñar con una nueva estrella mundial. Otro proyecto de crack con capacidad para ser, claramente, el mejor del mundo en su posición.

La titularidad de Balde estará en juego

Cabe destacar que en estos momentos, Alejandro Balde es el amo y señor de la posición de lateral zurdo. Gerard Martín no es competencia para él y no parece que lo vaya a ser nunca. Sin embargo, como ya hemos dicho, Torrents sí que puede ser ese rival duro de roer para Balde. Está claro que no será tan rápido, pero tiene un pie privilegiado y una capacidad para jugar por dentro que Balde no tiene. Es uno de esos laterales modernos que poseen una capacidad para combinar fuera de lo normal.

Ante esta situación, Balde debe demostrar, de nuevo, que sus cualidades físicas innatas no son lo único que lo convierten en diferencial. Debe acabar de pulir su toma de decisiones en la fase final del ataque. Cuando llega a línea de fondo debe ser más preciso para afianzarse en un puesto que ahora no está garantizado al 100%.

Así pues, esta pretemporada debería servir para que Flick evalúe la capacidad de Jofre Torrents para ser una competencia real de Alejandro Balde, que debe dar un nuevo paso adelante.