Alejandro Balde ya no es intransferible, la llamada de Pep Guardiola y sus 70 millones lo cambian todo

Desde la llegada de Hansi Flick, Alejandro Balde ha crecido de una forma que muy pocos esperaban. El lateral zurdo culé ha sido capaz de revertir una situación que parecía muy complicada en el Barcelona. Y es que, después de mostrar un rendimiento muy poco convincente en el año de Xavi, ha pasado a ser uno de los mejores del planeta en su posición. Sin embargo, en el club tienen la certeza de que Balde no va a ser el mejor lateral de aquí a unos años, pues creen que Jofre Torrents tiene unas cualidades dignas de hacerlo el mejor del planeta, incluso por encima de la superioridad física inigualable de Balde.

Sin embargo, hasta ahora, Balde siempre ha tenido el cartel de intransferible. Por mucha confianza que haya en Torrents y en Gerard Martín, Flick cree que Balde es una pieza fundamental para esta temporada, ofrece demasiadas soluciones que nadie, en estos momentos, puede garantizarle. Pero la realidad es que, con la situación económica actual del club, una buena oferta lo puede cambiar absolutamente todo. Especialmente si llega de un gigante de Inglaterra como el Manchester City.

Pep Guardiola lleva años detrás de Balde

En el Manchester City se acaban de gastar varios millones en el fichaje de un crack de la Premier League como Aït-Nouri, pero con esto no les basta. Pep Guardiola quiere ir a por más y cree que Balde es un jugador perfecto para lo que busca en su proyecto. Es un futbolista que marca diferencias desde la defensa y es un perfil que en la Premier suele destacar todavía más. Su físico único en el mundo hace que la alta velocidad del fútbol inglés le vaya como anillo al dedo. Eso sí, su venta no sería nada barata.

Ante esta situación, en el Manchester City estarían abiertos a rascarse el bolsillo para incorporar a Balde. Su precio de salida no baja de los 70 millones de euros, cifra que, de ser asumida por los de Pep Guardiola, sí que podría convencer al Barcelona, donde el dinero se ha convertido en una prioridad.

Así pues, a pesar de que hasta ahora ha tenido el cartel de intransferible, Alejandro Balde podría acabar saliendo a cambio de unos 70 millones si el City es capaz de pagar esta cifra. Lo que daría espacio al desarrollo pleno de un crack de futuro como Jofre Torrents.