Bin Salmán aprieta, 80 millones para el Barça y ficha de crack, el Newcastle lo quiere ya

Mohamed bin Salmán, el propietario del Newcastle, está dispuesto a hacer todo lo posible, económicamente hablando, para que el club inglés sea una potencia europea. Por eso, el conjunto urraca estaría muy interesado en hacerse con una estrella del FC Barcelona y estaría dispuesto a poner 80 millones de euros encima de la mesa y una ficha de crack para hacerse con sus servicios.

El futbolista en cuestión es Raphinha, uno de los jugadores más importantes que tiene el Barça en sus filas. De hecho, actualmente se encuentra lesionado y los azulgranas lo han echado de menos en los últimos partidos. El brasileño no es el más técnico de la plantilla ni de lejos, pero su intensidad en el terreno de juego y su lucha lo hacen alguien perfecto para lo que busca Hansi Flick en el campo durante los encuentros.

El Newcastle está dispuesto a ofrecer 80 millones por Raphinha

Aunque el carioca estuvo en el punto de mira en su primera temporada en el Barça por su bajo rendimiento, con el club azulgrana poniéndolo en el mercado para una posible salida, finalmente Raphinha se acabó quedando y la temporada pasada fue la mejor de su carrera, consagrándose como uno de los mejores delanteros del mundo y quedando quinto en el ránking del Balón de Oro.

Por eso, el Newcastle quiere que Raphinha se convierta en la nueva estrella del equipo de la Premier League y está dispuesto a ofrecer esta gran cantidad económica para traerlo incluso en el mercado de invierno, dándole una ficha de crack mundial que superaría, con creces, la que tiene en el Barça, a pesar de que renovó con un aumento considerable de su sueldo hace unos meses.

Parece complicado que el Barça y el brasileño acepten su salida

Aun así, parece muy complicado que, teniendo en cuenta el nivel que ha demostrado últimamente, el Barça pueda dejar escapar al brasileño, aunque haya una oferta de 80 millones encima de la mesa. Además, Raphinha tampoco estaría muy por la labor de abandonar el conjunto azulgrana, una vez se ha ganado el cariño del club y, especialmente, el de la afición, por su garra en el terreno de juego.