Bombazo: Mohamed bin Salmán ofrece 10.000 millones para comprar el Barça

El FC Barcelona vuelve a sacudir el panorama mediático tras difundirse el rumor de que Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, estaría dispuesto a poner 10.000 millones de euros para comprar el club, una información lanzada por François Gallardo que, sin confirmación oficial, ha causado un gran impacto. La cifra impresiona especialmente por la delicada situación económica del Barça, que arrastra una deuda superior a los 2.500 millones, lo que ha reabierto un intenso debate entre quienes ven en esta posible operación una solución financiera y quienes la consideran una amenaza directa a la identidad del club.

Arabia Saudí, fútbol global y una oferta que sacude al barcelonismo

Mohamed bin Salmán no es un actor cualquiera en el tablero internacional. Como figura clave del poder saudí, lidera el ambicioso plan Visión 2030, cuyo objetivo es transformar la economía del país y reducir su dependencia del petróleo. El deporte, y especialmente el fútbol, se ha convertido en una herramienta estratégica para ganar influencia global.

El Fondo de Inversión Pública (PIF), estrechamente vinculado al príncipe heredero, ya es propietario del Newcastle United y ha impulsado inversiones masivas en competiciones, clubes y grandes eventos deportivos. Bajo este prisma, no resulta extraño que aparezca el nombre del FC Barcelona en las especulaciones, más aún teniendo en cuenta su valor simbólico, histórico y mediático.

Según Gallardo, la oferta sería real y estaría pensada para resolver de raíz los problemas financieros del club. Sin embargo, de momento todo se mueve en el terreno del rumor. Ni el Barça ni el entorno saudí han confirmado nada. Aun así, la pregunta ya flota en el aire: ¿y si fuera cierto?

El muro de los socios: identidad, dinero y una decisión histórica

Aquí aparece el gran obstáculo. El FC Barcelona no es una empresa privada, sino un club propiedad de sus socios. Esto significa que una venta total solo sería posible mediante un cambio profundo del modelo jurídico, algo que debería aprobarse en una votación y que tocaría el corazón mismo de la identidad blaugrana.

Para muchos socios, el lema “Més que un club” no es negociable. Vender el Barça, aunque sea para sanear sus cuentas, supone cruzar una línea histórica. Otros, en cambio, se preguntan cuánto tiempo puede resistirse un modelo tradicional en un fútbol cada vez más dominado por estados y grandes fondos. El dinero está sobre la mesa. La deuda aprieta. Y los socios tienen la última palabra… pero el reloj ya ha empezado a correr