Carlo Ancelotti ha llamado personalmente a Flick para pedirle perdón por la injusticia

A pesar de que finalmente Raphinha ha tenido el descanso que desde can Barça tanto pedían, la realidad es que en el cuerpo técnico del conjunto blaugrana existe una sensación muy desagradable respecto del staff que dirige la Selección de Brasil. Hansi Flick considera que el pasado blanco de Carlo Ancelotti tiene un peso demasiado importante en la toma de decisiones del italiano, que en esta primera convocatoria decidió dar descanso a todos los brasileños del Real Madrid, pero optó por llevarse a Raphinha, llegando incluso a alinear durante la última media hora al de Porto Alegre en el partido ante Bolivia, en La Paz. Una decisión que puso de los nervios a Flick, que lo considera una falta grave de respeto.

Ante esta situación, y tras todo tipo de medidas de presión por parte del Barcelona y del propio jugador, que sin borrarse pidió a Ancelotti que tuviera consciencia, el italiano llegó a la conclusión de que no estaba obrando bien. Tal y como dicen desde el Barça, estaba actuando de forma negligente, poniendo en riesgo la salud de Raphinha, mientras protegía, curiosamente, la de los del Real Madrid. Un gravamen que en Barcelona consideran inaceptable y ha hecho que nadie se fíe ya de Carletto.

Ancelotti, obligado a llamar a Flick

La realidad es que, a pesar de que sus decisiones dejan mucho que desear en todos los aspectos, Ancelotti, haciendo honor a su buena fama, se acabó comportando como un señor y se encargó de llamar personalmente a Hansi Flick para explicarle su decisión de no poner a Raphinha de inicio ante Bolivia, pero si en la última media hora y, de paso, para pedirle disculpas por todo lo sucedido. Ya que, al fin y al cabo, las quejas de los culés tienen todo el fundamento del mundo.

Estas disculpas por parte de Carletto llegan en un momento de tensión máxima entre el Barça y la Federación de Brasil. Y es que, ya no se trata de que no hayan permitido que Raphinha vuelva a casa antes de tiempo, algo que todavía se puede llegar a comprender. Es que el culé ha tenido que jugar media hora en un partido muy duro, sin que la Selección de BRasil tenga la más mínima necesidad de ello.

Así pues, a pesar de que el enfado en can Barça sigue siendo monumental por la sensación de haber sido gravemente perjudicados, la realidad es que ha habido un primer gesto de parte de un Ancelotti que entiende la reacción de Flick y su equipo.