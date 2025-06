Cobra más que Raphinha o Pedri y Flick lo quiere echar porque no se habla con nadie en el Barça

Con la oficialidad del fichaje de Joan Garcia, en Barcelona saben que todavía no pueden respirar tranquilos. La inscripción del que fuera portero del Espanyol puede ir para largo si el Barça no actúa con celeridad y comienza a cerrar salidas que aligeren la masa salarial de una plantilla que está excedida y que, según Tebas, no alcanza todavía ni la regla del 1:1. De este modo, la única solución para que se pueda fichar este verano es que comiencen a salir jugadores cuyo sueldo sea importante.

En este caso, si hay alguien cuya salida debe ser una absoluta prioridad, ese es Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán lo ha perdido todo en los últimos meses. Pues, a pesar de que se contaba con él de cara a la próxima temporada, la oportunidad de fichar a Joan Garcia, junto con las pocas ganas de Hansi Flick de contar con su compatriota, han hecho que Laporta comience a buscar una salida para Ter Stegen.

Ter Stege no tiene amigos en el vestuario

Tal y como han filtrado algunas de las voces autorizadas del vestuario del Barça, no hay nadie que mantenga una relación mínimamente buena con Ter Stegen. Pues, a pesar de que es el capitán del equipo, no hay nadie que lo soporte, sus compañeros ya no creen en él y lo ven como una persona arrogante y muy egoísta. Un pensamiento que comparte Hansi Flick, que recibió mucha presión por parte de Ter Stegen y su entorno para que dejara de contar con Szczesny y lo pusiera a él de titular. Algo a lo que Flick nunca accedió.

El sueldo de Ter Stegen es inasumible

Por otro lado, cabe destacar que el salario de Ter Stegen es uno de los más altos de la plantilla. El alemán cobra tanto o más que Raphinha o Pedri. Algo que no se puede permitir a un portero suplente. Por lo que en Can Barça ya saben lo que toca: apretar para que el meta germano abandone la ciudad condal.

De esta manera, después de perder el respeto y el apoyo del vestuario, Ter Stegen se encuentra en un callejón sin salida. Joan Garcia le ha quitado la titularidad en la portería culé y si quiere jugar el Mundial deberá de buscar una salida que le permita jugar y convencer a Nagelsamnn. Aquí el Barça tiene todas las de ganar.