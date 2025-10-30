Cubarsí, sufre porque es el responsable del principal problema del Barça este año

El principal problema del FC Barcelona este año tiene un origen táctico que ha afectado directamente a Pau Cubarsí. La salida de Íñigo Martínez provocó una reacción en cadena que, irónicamente, ha terminado por señalar al joven central. Cubarsí es ahora un daño colateral de la decisión que tomó Hansi Flick para reorganizar la defensa.

El técnico alemán decidió mover a Cubarsí al perfil izquierdo. Un ajuste táctico que parecía menor, pero que se ha convertido en el origen de los males del equipo en la construcción. El central es diestro natural y, aunque tiene técnica, no se siente cómodo a pie cambiado. El Barça sufre cada vez que intenta iniciar la jugada desde atrás.

Los rivales castigan el "lado débil" de Cubarsí

Los errores de Cubarsí se han acumulado porque los rivales conocen perfectamente este punto débil y lo castigan sin piedad. La estrategia de los contrarios es sencilla: presionan su lado débil, lo obligan a girar el cuerpo y a tomar decisiones con el pie menos hábil. Esto provoca que la fluidez del equipo desaparezca.

Flick confiaba en la capacidad del joven para construir el juego desde cualquier posición, pero el movimiento ha tenido un efecto contrario. El equipo ha perdido seguridad en la salida, y el jugador, una confianza que le había costado mucho ganar. El técnico debe asumir que ha sido su decisión la que ha puesto a su central en la picota.

La pérdida de seguridad es el principal problema del Barça

El cambio de perfil en Cubarsí no solo afecta al central, sino a toda la estructura del equipo. El Barça pierde la solidez que tenía en la base de la jugada, lo que se traduce en pérdidas peligrosas y en la sobrecarga de trabajo para el mediocampo. Cubarsí está sufriendo porque, por culpa de esta decisión, se ha convertido en el responsable del principal problema del equipo esta temporada: la inseguridad en la construcción.

Así pues, Pau Cubarsí se ha convertido en el responsable del principal problema del Barça al ser movido al perfil izquierdo tras la salida de Íñigo Martínez, una decisión de Hansi Flick que lo obliga a jugar a pie cambiado y le hace perder confianza.