Cubarsí y Lamine Yamal le piden que se quede, pero está muy molesto con Flick y quiere dejar el Barça

A pesar de que el primer partido de liga del Barça se saldó de forma más que exitosa, con los tres puntos, la realidad es que en el conjunto blaugrana este debut liguero ha abierto más problemas que soluciones. Y es que, partiendo del enfado de un Flick que no perdonó a sus jugadores por haber ido al 50%, también hubo más de un futbolista que no acabó nada satisfecho con la gestión del técnico culé, el cual va a tener mucho trabajo a la hora de gestionar egos y las ganas de jugar de tantos jugadores. Sin embargo, del que no parece dispuesto a encargarse es de Héctor Fort.

El lateral diestro formado en la Masía no entra en ninguno de los planes de Hansi Flick. El club tiene muchas esperanzas depositadas en su potencial y es por este motivo que no lo han dejado salir con un traspaso puro. Sin embargo, lo que sí que tienen muy claro es que no puede pasar un nuevo año sin apenas tener minutos. Una idea que comparte el propio jugador, que está harto de ser invisible para un Flick que ya ha dejado claro que no cuenta con él.

Cubarsí y Lamine quieren a Fort con ellos

En este sentido, lo que Héctor siempre va a tener a su favor es que tiene muchos amigos dentro del vestuario. En especial, varios de los hombres fuertes. Pues, tanto Lamine Yamal como Pau Cubarsí se han criado con él y lo consideran un amigo cercano. Es por este motivo que están tratando de convencer a todas las partes para darle una nueva oportunidad a Fort.

Sin embargo, según hemos podido saber, las relaciones entre el joven lateral y Flick no pasan por su mejor momento. Fort no es el más profesional del mundo y el alemán no va a apostar por un joven que no pone toda la carne en el asador a la hora de entrenar. Por lo que si no sale, no va a jugar.

Así pues, a pesar de que Lamine Yamal y Cubarsí han tratado de poner paz, la realidad es que Héctor Fort y Flick están de acuerdo en que lo mejor es separar los caminos.