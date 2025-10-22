Cubarsí ya se ha quejado de él y la razón es que juega porque no hay nadie mejor

En el FC Barcelona comienzan a aparecer los primeros signos de preocupación con respecto a Alejandro Balde. El lateral español, que la pasada temporada se consolidó como una de las grandes promesas del club, atraviesa un momento muy complicado. Su nivel ha caído de forma alarmante, y en can Barça todos son conscientes de que ahora mismo juega más por necesidad que por mérito propio.

Hansi Flick lo tiene claro: Balde no está rindiendo al nivel que se espera de él. Su rendimiento está siendo bajo, irregular y lleno de errores que están costando caro al equipo. La falta de alternativas en el lateral izquierdo ha obligado al técnico alemán a mantenerlo en el once, pero en privado reconoce que si tuviera otra opción fiable, el joven defensor no sería titular. Al menos mientras mantuviera un rendimiento similar al que tiene en a estas alturas.

Pau Cubarsí ha sufrido las consecuencias de su nivel

Cubarsí, uno de los jugadores más afectados por esta situación, ya habría mostrado su malestar. El central tiene que cubrir constantemente los espacios que Balde deja descubiertos, lo que está generando un esfuerzo extra en la defensa y una evidente pérdida de solidez. Dentro del vestuario culé, varios jugadores comparten la sensación de que el lateral necesita una pausa para recuperar su mejor versión. Ya que Balde es un jugador que vive de su portentoso nivel físico y ahora no está pudiendo explotar esa velocidad endiablada que tan diferente lo hace.

A pesar de su juventud y de todo el talento que ha demostrado, Balde no está ni física ni mentalmente en su mejor momento. Sus subidas carecen de precisión, en defensa llega tarde a los duelos y se le nota falto de confianza. Flick y su cuerpo técnico ya lo han hablado con él y le han pedido una reacción inmediata, pero los resultados no llegan.

Así pues, mientras no aparezca un relevo o una mejora significativa en su rendimiento, Alejandro Balde seguirá jugando simplemente porque no hay nadie mejor. Una realidad preocupante para un Barça que, jornada tras jornada, sigue sufriendo por el bajo nivel de su lateral izquierdo.