Dani Olmo y Lewandowski, fuera: Deco sigue dos cracks en Europa para revolucionar al Barça

El FC Barcelona vive un momento decisivo. La planificación deportiva para la próxima temporada ya ha arrancado, y el club está dispuesto a mover piezas de peso. En los despachos se empieza a asumir que ni Dani Olmo ni Robert Lewandowski son intocables. El nuevo proyecto necesita potencia ofensiva, verticalidad y gol, y en esa búsqueda ha surgido una dupla de ensueño que hace vibrar a los culés: Victor Osimhen y Kenan Yildiz. Dos nombres, dos estilos, un mismo objetivo: cambiarlo todo.

Osimhen, el heredero que seduce a Flick

Y es que según informó el periodista de Mundo Deportivo, Gabriel Sans, en el programa turco Radyospor, al Barça le gusta —y mucho— Victor Osimhen. El delantero del Galatasaray se ha convertido en una obsesión para parte de la dirección deportiva. Su energía, su hambre y su capacidad para destrozar defensas lo sitúan como el relevo natural de Lewandowski. No hay reuniones, no hay negociación abierta… todavía. Pero la simple idea de ver al nigeriano como referencia en el ataque ilusiona incluso a Hansi Flick, que necesita un nueve más físico, más vertical, más dominador.

De este modo, el Barça asume que la salida de Lewandowski a final de temporada es más que posible. La edad aprieta, el club no puede sostener su ficha en el medio plazo y el rendimiento ya no es el mismo. Con Osimhen, la película cambia: juventud, gol y actitud de líder.

Kenan Yildiz: el niño prodigio que enamora a Europa

La realidad es que Deco no solo mira al gol. También quiere magia en el centro del campo. Por eso, en paralelo al “plan Osimhen”, el Barça sigue desde hace meses a Kenan Yildiz, la joya de la Juventus de Turín. El centrocampista de 20 años es la sensación del fútbol europeo: 52 partidos oficiales la pasada temporada, 12 goles, 9 asistencias. Estos números no se explican, se admiran. Y es que Yildiz tiene algo que no se entrena: personalidad. Se ofrece, encara, decide. No se esconde. El Barça lo ve como el futuro del mediocampo, la pieza que puede marcar una era junto a los jóvenes que ya están en el equipo.

Así pues, Osimhen para el gol. Yildiz para el juego. Dos fichajes que significan algo más que mercado: significan revolución.