De Jong y Pedri han sido los primeros en decirlo: si no sale, no va a jugar en el Barça

Después de la gira por Asia, en el Barça ya comienzan a tener más que claro qué jugadores van a ser importantes y cuáles van a quedarse sin minutos y sin la confianza de Hansi Flick para ser relevantes en el Barcelona. En este sentido, parece más que garantizado que la base del equipo en el centro del campo va a estar formada por Pedri y Frenkie De Jong, dos jugadores que ya acabaron la pasada temporada como intocables en el once culé. Y no parece que vaya a cambiar en la 25/26. Lo que deja en fuera de juego a Casadó.

El canterano comenzó el pasado curso como el único mediocentro disponible para el Barça y lo hizo especialmente bien. Demostró que está preparado para el reto y se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo en la primera mitad de temporada. Sin embargo, con la entrada de De Jong en el once, Casadó fue perdiendo peso hasta caer, casi, en el ostracismo. Algo que amenaza con repetirse o empeorar en esta nueva temporada, ya que De Jong no va a ser la única competencia que enfrente.

El regreso de Bernal, un peligro añadido

Después de un año fuera por culpa de una lesión de cruzados, Marc Bernal apunta a ir ganando peso y minutos en el equipo con el paso de las semanas. El canterano era el elegido por Flick para ser el dueño de la posición de pivote. Algo que por ahora no podrá ser, pero que, con la evolución y recuperación, podría acabar sucediendo. Lo que dejaría a Casadó ya no en un segundo plano, sino en un tercero.

Ante esta complicada situación, parece que a Casadó no se le presenta un futuro demasiado optimista por delante. Está a la cola en la rotación en el mediocentro del Barça y, con la llegada de Bernal, todo puede empeorar. Además, por ahora, parece imposible que De Jong o Pedri le dejen un hueco en el once del Barcelona, por lo que una salida no sería tan mala opción para él.

Así pues, los planes de Hansi Flick no parecen que vayan a pasar por un Marc Casadó al que de muy poco le ha servido el excelente rendimiento que mostró en los primeros compases de la temporada pasada, donde fue un jugador clave.