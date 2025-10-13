Decisión tomada con Lewandowski: se va y Laporta ya tiene cerrado su sucesor

No es ningún secreto que en las oficinas del Camp Nou hace tiempo que trabajan sobre la posibilidad de que Robert Lewandowski acabe dejando el club a final de año. De hecho, algunos de los directivos blaugranas ya dan por hecho que el polaco ya lo ha dado todo en el Barça y que su futuro, a partir del próximo año, no va a ser vestido con la camiseta blaugrana. Nadie le quiere echar nada en cara, pero a su edad y con el sueldo que percibe, su continuidad, aunque sea como suplente de Ferran, no es algo que pueda ser sostenible.

Ante esta situación, desde la dirección deportiva del Barça, hace meses que trabajan en la búsqueda de un relevo de garantías para Lewandowski. El problema es que, a pesar de que hay varios delanteros de primer nivel deseosos de fichar por el Barcelona, la realidad financiera de los culés hace que su fichaje sea algo absolutamente inasumible y que no se plantee nadie dentro del conjunto culé. Lo que ha obligado a Joan Laporta y Deco a buscar alternativas de menor coste.

El relevo de Lewandowski juega en LaLiga

En este sentido, en can Barça saben que lo tienen todo de cara a la hora de fichar a uno de los grandes delanteros revelación del año en la Liga española. Se trata de Etta Eyong, que con el Levante ha demostrado tener potencial para ser un crack mundial y un futbolista más que válido para llevar el dorsal número nueve en el FC Barcelona. Además, ya no es que futbolísticamente tenga todas las cualidades posibles, sino que a nivel financiero, su fichaje tiene mucho sentido.

Según se ha ido revelando a través de varios medios catalanes y valencianos, el acuerdo entre Villarreal y Levante incluye una gran cantidad de cláusulas que, al fin y al cabo, lo que hacen es poner al camerunés a un precio de mercado de unos 15 millones de euros. Toda una ganga para el delantero revelación del año en España.

Así pues, con la decisión de poner fin a la etapa de Lewandowski en el Barça ya más que tomada, en el conjunto culé consideran que el nombre no debe ser otro que el de Etta Eyong, que está hecho para que el Barcelona se lance a por su fichaje.