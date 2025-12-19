Deco negocia con el clon de Luka Modric en Croacia

El FC Barcelona está rastreando el mercado de fichajes en busca de jóvenes talentos y Deco, el director deportivo, habría puesto sus ojos en una perla de Croacia con el que muchos ya comparan a Luka Modric, teniendo en cuenta que comparten el mismo perfil técnico, la misma visión de juego y la versatilidad, salvado las distancias que siempre hay en este tipo de comparaciones.

Se trata de Adriano Jagusic, centrocampista de 20 años del Slaven Koprivnica. Deco envió un ojeador a Croacia para seguir los pasos de este futbolista y se le vio durante un partido para poder seguir de cerca su actuación, ya que es una de las mayores promesas del fútbol croata actual. Y ahí, el Barça quiere adelantarse al resto de las potencias europeas para llevarse al clon de Modric.

El croata respondió con una gran actuación, dejando muy buenas sensaciones al ojeador culé que había presente en las gradas, ya que además de un gran partido, acabó coronándose con un gol. Jagusic tiene un perfil que encaja mucho en el Barça, ya que siempre se busca a un jugador que sea técnico, inteligente, con un buen primer toque y capacidad para adaptarse en el centro del campo.

Adriano Jagušić vs HNK Gorica

Good touches, killer shots, and a goal. First game I’ve watched him, looked solid. Needs more, I need to see more, and hope he hits a bigger league than the Croatian prva HNL before making a big step in his career. pic.twitter.com/gpOYiU96zh — حمودي 🇮🇶² . (@Lhmdmd_70) December 5, 2025



Su polivalencia es clave, ya que puede actuar como pivote, interior e incluso puede jugar más arriba, como extremo, algo que multiplica aún más su valor en el terreno de juego. Después de los informes de este ojeador y de que Deco haya puesto sus ojos en él, ya habrían empezado las primeras negociaciones para conocer la predisposición de Jagusic de recalar en el Barça algún día.

Además, puede ser una oportunidad de mercado muy atractiva, ya el centrocampista está tasando en tan solo 2 millones de euros, una cifra muy asumible para la entidad azulgrana. Por eso, el Barça valora seriamente presentar una oferta formal durante las próximas semanas con la idea de poder cerrar su fichaje de cara al próximo mercado de verano.