El Barça activa un plan inesperado para el puesto de Koundé, es el mejor

El FC Barcelona sigue compitiendo al máximo nivel, pero en los despachos no se pierde de vista el futuro. Con el equipo liderando LaLiga y mostrando solidez, la dirección deportiva trabaja en silencio para reforzar posiciones clave. Una de ellas es el lateral derecho. Jules Koundé está rindiendo a buen nivel y acumulando muchos minutos, y precisamente ahí nace un plan que pocos esperaban: buscarle una competencia real y fiable.

Ryerson, un perfil que encaja en la idea del Barça

El nombre que ha aparecido sobre la mesa es el de Julian Ryerson. El lateral del Borussia Dortmund no es un desconocido para el Barça. La pasada temporada se enfrentaron hasta en tres ocasiones y, en dos de esos partidos, el noruego dejó muy buenas sensaciones. Fiable en defensa, intenso y con criterio, llamó la atención por su regularidad más que por gestos llamativos.

Ryerson tiene 28 años y una virtud muy valorada en el actual contexto azulgrana: la polivalencia. Puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda, algo que encaja perfectamente en una plantilla que necesita soluciones prácticas y no fichajes de lujo. La dirección deportiva busca un jugador experimentado, con recorrido europeo y un coste asumible, capaz de dar descanso a Koundé sin que el nivel del equipo se resienta. Actualmente, Eric García ha sido el recurso para cubrir el lateral, pero su evolución como mediocentro y su fiabilidad como central hacen que el cuerpo técnico no lo vea como una solución estable en esa posición a largo plazo.

🚨 Barcelona are exploring options to sign a deputy to compete for Jules Koundé's position. 🇫🇷🔵🔴



Borussia Dortmund’s Julian Ryerson matches the profile Barcelona’s hierarchy are looking for, with initial contacts already made with the player’s representatives.



(Source:… pic.twitter.com/Vz4eZ1Xj1q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2025

Planificación sin urgencias, pero con intención clara

Desde Alemania aseguran que ya ha habido contactos iniciales entre el Barça y el entorno del jugador. No se trata de una operación avanzada ni inmediata. De hecho, en el club se contempla más como una opción de verano que como un movimiento para el mercado de invierno. Aun así, la predisposición existe y eso ya es un paso importante.

Deco tiene claro que el buen rendimiento del once titular necesita respaldo desde el banquillo. La temporada es larga, exigente y con muchos frentes abiertos. Los laterales, además, han sido una de las posiciones más castigadas por las lesiones y la falta de rotación. En ese sentido, Ryerson ofrece experiencia, fiabilidad y una mentalidad competitiva que encaja bien en el perfil que busca Hansi Flick.

En el Barça no hay prisa, pero sí convicción. Cada movimiento debe estar medido al milímetro por razones económicas, pero también deportivas. El interés por Ryerson está en fase de sondeo, sin ruido ni promesas. La idea es clara: reforzar sin romper el equilibrio. Porque en el Barça lo saben bien. Para que el proyecto se sostenga, no basta con un once fuerte. La profundidad de plantilla puede marcar la diferencia cuando llegue el momento decisivo de la temporada.