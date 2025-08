Deco comienza a estar cansado con De Jong, o renueva o no vuelve a jugar con el Barça

En can Barça lo tienen muy claro. Ya no van a permitir que nada ni nadie se vuelva a reír del club. Lo que pasó en su momento con jugadores como Dembélé, no es aceptable y las negociaciones de contratos deben hacerse en situaciones de igualdad, sin que los agentes pongan al club entre la espada y la pared. Eso implica negociar mucho antes de que se acerque el final del contrato de dicho futbolista. Ya que es ahí donde los agentes ganan más fuerza para pedir grandes sumas de dinero para su jugador. Algo que Laporta ya no quiere que pase. Es por esto que la nueva política de renovaciones es muy clara.

Tal y como anunció el presidente del Barça, si hay un jugador que no le quede más de un año de contrato, no va a poder vestirse de corto para jugar. Ahí no se espera que haya ningún tipo de tolerancia y el primero en saberlo es Frenkie De Jong. Aunque en el caso del neerlandés estamos ante una situación verdaderamente especial que amerita que se esté tardando en firmar el documento final y el nuevo contrato de De Jong. Y es que no tiene representante. Algo que está obstaculizando todo.

Ninguna discrepancia económica con De Jong

Lo que ayuda a que las cosas vayan bien, es el hecho de que no ha habido ningún tipo de tensión a la hora de pactar una bajada importante en el sueldo de De Jong. El futbolista venía siendo el que más cobraba en materia de sueldo, algo que ya no va a ser así en un nuevo contrato por el que acepta bajar a un segundo escalón, para ingresar lo mismo que Pedri o Raphinha, es decir, unos 8 millones netos al año.

Sin embargo, a pesar de que ya haya acuerdo económico, lo que no le gusta nada a Deco es que esté tardando tanto para firmarlo todo. El director deportivo quiere trabajar con la certeza de que el neerlandés va a ser jugador del Barça durante más años y no quiere que llegue el primer partido oficial y no esté renovado, ya que provocaría una situación muy incómoda para todos.

Así pues, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo, todavía falta lo más importante: la firma definitiva del nuevo contrato de Frenkie De Jong, que debería hacerse oficial más pronto que tarde.