Deco ha tenido que hablar con Koundé, si vuelve a llegar tarde va a ser vendido de inmediato

La pasada temporada, todo el mundo acabó más que satisfecho con el excepcional rendimiento de Jules Koundé. El defensor francés ofreció un nivel nunca antes visto en su etapa como jugador del Barça. Por méritos propios se afianzó como el amo y señor de la posición de lateral diestro y solamente una lesión y sus retrasos hicieron que no fuera titular en todos y cada uno de los partidos de la pasada temporada. Sin embargo, este año, Flick tiene muy claro que no va a ser tan permisivo con Koundé. Y es que, como ya hemos venido contando, esta nueva campaña llega con exigencias renovadas en el Barcelona.

Dentro de este nuevo conjunto de exigencias, está la de no llegar ni un segundo tarde. Algo que Koundé no acaba de llevar del todo bien. El galo es un habitual en esto de quedarse con las sábanas pegadas o de tardar de más por no decidirse a la hora de elegir su look. Una situación que el año pasado le costó no jugar dos partidos, pero que ahora ya le ha costado la titularidad en general.

Eric da mucho juego a Hansi Flick

La realidad es que con Eric García en plena forma, a Hansi Flick le es mucho más fácil ser duro con las impuntualidades de Jules Koundé. El francés ya sabe que no es el único buen lateral diestro del equipo y que ahora la competencia va a obligarlo a dar lo mejor de él mismo en todos los aspectos. Sin embargo, eso de ser puntual es un problema inherente a Koundé, que volvió a tener problemas durante la pretemporada.

Ante esta situación, Flick ha sido claro: no va a jugar de titular si no arregla este problema, y si es incapaz de hacerlo, el club ya sabe lo que toca: venta millonaria y apostar todo por Eric. Una realidad que ha obligado a que Deco intervenga para dejarle claro a Koundé que el club está con él, pero que no van a tolerar más retrasos.

Así pues, todo el mundo ya está más que enterado: los retrasos ya no se pueden repetir, si no, el futuro de Jules Koundé en el Barcelona podría estar más en entredicho que nunca.