Deco informa a Joan Laporta, solo vendrá si el Barça paga traspaso, no aceptan la cesión

El FC Barcelona vuelve a chocar con la realidad del mercado. Deco ya ha informado a Joan Laporta de que el fichaje de Nathan Aké solo será posible mediante traspaso, ya que el Manchester City no acepta una cesión en ningún escenario. El club azulgrana había planteado una operación temporal para reforzar la defensa durante seis meses, pero la respuesta desde Inglaterra ha sido clara: o compra o no hay negociación.

El Barça ve en Aké una oportunidad de mercado por su situación actual en el City. El central neerlandés ha perdido protagonismo esta temporada con Pep Guardiola, alternando titularidades con largos periodos en el banquillo, especialmente tras la recuperación de piezas clave en la zaga ‘citizen’. Esa falta de continuidad preocupa al propio futbolista, que busca minutos de calidad para asegurar su presencia como titular con Países Bajos en el Mundial de 2026.

Un contexto delicado en Can Barça

La intención del Barça era clara: una cesión de seis meses, aprovechando los 15 días que tiene el club para dar de baja a Christensen y liberar masa salarial. Incluso se llegó a valorar una opción de compra no obligatoria, fórmula habitual en el actual contexto económico del club. Sin embargo, el City no está dispuesto a asumir riesgos ni a perder control sobre un jugador con contrato en vigor, y exige un traspaso inmediato.

Desde el punto de vista deportivo, Aké encaja en el perfil que busca Hansi Flick: central zurdo, rápido al cruce, con buena salida de balón y experiencia al máximo nivel competitivo. Además, puede actuar como lateral izquierdo, una polivalencia muy valorada por el técnico alemán ante posibles rotaciones o lesiones de Balde.

Aké y su adaptación en el sistema de Flick

Aké aportaría fiabilidad defensiva, jerarquía y lectura táctica, algo que Flick considera clave para sostener la línea adelantada. Su capacidad para defender espacios largos y su disciplina posicional le permitirían formar una pareja sólida con Araújo o Koundé, equilibrando agresividad y orden.

No obstante, la postura inflexible del City obliga al Barça a tomar una decisión rápida: forzar una inversión que no estaba prevista o descartar definitivamente la operación. Deco lo tiene claro y así se lo ha transmitido a Laporta: Aké solo vestirá de azulgrana si el club acepta pagar un traspaso. El reloj corre y el margen de maniobra es mínimo.