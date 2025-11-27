Deco interviene, dos fichajes, uno inmediato, el Barça acelera en la llegada de la estrella

El FC Barcelona no está pasando por una situación nada sencilla. La derrota contundente en Stamford Bridge ante el Chelsea en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League ha hecho saltar aún más las alarmas, teniendo en cuenta que esta temporada no se está pareciendo en absoluto a la anterior, cuando todo iba bien.

Por eso, desde la dirección deportiva ya han reaccionado y Deco ha intervenido para trabajar en la consecución de dos fichajes y, si es posible, uno de ellos será inmediato. El Barça intentará fichar a un central en el próximo mercado de invierno, ya que el conjunto azulgrana está teniendo muchos problemas en la zaga, mientras que de cara al verano, se buscará la llegada de una estrella.

Deco buscará fichar a un central y a un delantero para reforzar la plantilla

El defensa que se busque en enero tendrá que ser barato y fiable, ya que está por ver si el Barça tendrá la capacidad económica suficiente para inscribirlo con toda la polémica del fair play financiero y la regla 1-1. En el caso de que se pudiera, Deco buscaría a un defensa de garantías para arreglar los desperfectos que se están produciendo en la retaguardia en estos primeros meses de curso.

Respecto a la estrella, el plan sería incorporarla el próximo verano y, ahí, la dirección deportiva coincide en que tiene que ser un delantero centro. El hecho de que Robert Lewandowski acabe contrato a final de temporada es fundamental, ya que su salario se podría usar para inscribir a un fichaje top. Todos los rumores apuntan a Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, pero será una operación complicada.

El Barça ha dejado claro que son objetivos prioritarios de cara a invierno y verano

El Barça sabe que entre el próximo invierno y el verano tendrá que reforzar la zona central y la delantera, dos posiciones que se han visto perjudicadas por la marcha de jugadores importantes, por lesiones o por la edad, por lo que serán dos de los objetivos prioritarios para los siguientes mercados de fichajes.