Deco lanza un aviso a Flick: si no mejora, habrá cambios en el once del Barça

El FC Barcelona vive días de tensión interna y todo apunta a que el mensaje ha sido claro: Deco ha pedido a Hansi Flick que actúe si el equipo no reacciona. El director deportivo considera que hay futbolistas que no están rindiendo al nivel esperado y uno de los señalados es Fermín López, el joven mediapunta que ha perdido regularidad y protagonismo en las últimas semanas.

Deco exige resultados inmediatos a Flick

El portugués, que mantiene contacto constante con Flick, le ha transmitido que no puede haber más margen de duda. Si Fermín no ofrece un rendimiento regular y constante, debe dejar de ser el titular en la mediapunta del equipo. Y es que en el Barça hay preocupación por la falta de desequilibrio y llegada desde la segunda línea, una de las virtudes que más se esperaban del canterano y que no acaba de aparecer en las grandes noches del equipo.

De este modo, la idea de Deco es clara: o el rendimiento mejora de forma inmediata o habrá cambio en el once. El alemán, que confía en el joven pero reconoce la caída de su nivel, ya estudia alternativas para reforzar la línea ofensiva sin comprometer el equilibrio del equipo.

Dro, el joven llamado a revolucionar al Barça

Si la lesión de Dani Olmo continúa impidiendo su regreso, el elegido para ocupar la mediapunta sería Dro, un futbolista que en la dirección deportiva ven como un potencial crack mundial. Su capacidad para filtrar pases, su visión de juego y su descaro con el balón lo han convertido en una de las grandes promesas de la plantilla.

Y es que en el entorno azulgrana hay ilusión por ver a este joven talento tener más protagonismo. Deco cree que es el momento ideal para darle confianza y minutos, especialmente si Fermín no recupera la chispa que le llevó a ganarse un lugar entre los titulares.

Así pues, el mensaje está lanzado: o el mediapunta da un paso adelante, o Dro tendrá su gran oportunidad. En el Barça, la paciencia se agota y Deco no está dispuesto a ver cómo el rendimiento del equipo se resiente por falta de decisiones firmes.