Deco le ha ofrecido un fichaje de emergencia a Hansi Flick por Ronald Araujo

Son unas semanas muy complicadas para el Barça. El conjunto culé ha visto como los resultados ya no llegan y como el rendimiento individual de la mayoría de los futbolistas de Hansi Flick han rebajado de forma sensible sus prestaciones en esta temporada, donde cada vez cuesta más ver un equipo sólido y capaz de ofrecer su mejor nivel tanto en las grandes noches como en aquellas menos brillantes e importantes. Y lo que más preocupa tanto a Flick como a la dirección deportiva blaugrana es la fragilidad defensiva que ofrece la teórica pareja titular formada por Pau Cubarsí y Ronald Araujo.

Ante esta delicada situación defensiva culé, no son pocas las soluciones que han comenzado a buscar Deco y su equipo técnico. Y es que la zaga ha pasado de ser una línea más que consolidada y preparada para competir por todo, a ser la gran debilidad de este Barça, al que es sumamente fácil hacerle daño con carreras a la espalda y con balones en profundidad. Lo que invita a buscar refuerzos en el mercado europeo. Todo, con un presupuesto relativamente bajo.

Deco encuentra una opción ‘low cost’

El principal deseo del Barça es Alessandro Bastoni. El italiano cumple con todos los requisitos necesarios para ser un central titular e indiscutible en el Barça. Bueno en el cuerpo a cuerpo, inteligente y con una más que buena salida de balón. No le falta absolutamente nada. Sin embargo, es un top mundial y su precio es el que es. No saldría por menos de 80 o 90 millones de euros. Una cifra inasumible para este Barça.

Es por este motivo que el conjunto culé ha comenzado a buscar alternativas de bajo coste en el mercado. Y ha sido ahí donde el nombre de Lukeba ha aparecido. Un central francés formado en el Leipzig, con gran capacidad de sacar el balón y una potencia física muy importante, que lo convierte en el mejor socio de Pau Cubarsí.

Así pues, viendo la crisis que atraviesa Ronald Araujo, en el Barça ya le han ofrecido a Deco una buena alternativa como lo es Lukeba. Que llegaría por unos 40 millones y podría relevar al uruguayo en el centro de la zaga como ese perfil más físico, al lado de Cubarsí o Eric.