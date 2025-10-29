Deco ni se lo piensa, si en enero llaman, le abre la puerta y sale gratis

El Chelsea prepara un movimiento sorpresa que puede sacudir el mercado invernal. El club londinense quiere aprovechar la crisis interna del FC Barcelona para fichar a Marc-André ter Stegen, y desde la directiva azulgrana no pondrán ninguna traba. Deco lo tiene decidido: si los ingleses llaman en enero, el portero alemán podrá salir gratis.

El Chelsea ve una oportunidad única

En Stamford Bridge están muy atentos a la situación. El técnico y la dirección deportiva del Chelsea buscan un guardameta de garantías que aporte liderazgo y experiencia a una plantilla repleta de jóvenes, y el nombre de Ter Stegen encaja a la perfección. El alemán, relegado al banquillo en el Barça tras casi una década como titular indiscutible, está dispuesto a cambiar de aires en busca de minutos y de un proyecto que le devuelva el protagonismo.

Según fuentes cercanas al entorno del jugador, el Chelsea estaría estudiando una cesión inmediata con opción de compra para el próximo verano. La operación, en condiciones normales, sería compleja por el alto salario del portero, pero el Barça está dispuesto a facilitarlo todo. Deco prioriza la salida antes que retener a un futbolista que ya no cuenta para Hansi Flick.

Deco no se lo piensa: salida libre y limpia

El director deportivo ha sido tajante. La etapa de Ter Stegen ha terminado y el club necesita pasar página. Joan García, fichado por 25 millones de euros, es el nuevo titular y referencia en la portería. Mantener al alemán en el banquillo solo añadiría tensión al vestuario, y Deco no quiere más conflictos internos. De este modo, el Barça ha decidido no poner condiciones: si el Chelsea formaliza la oferta, Ter Stegen saldrá libre en enero. La operación permitiría al club catalán ahorrar una parte importante de su ficha y evitar un problema de convivencia que preocupa a Flick.

Así pues, todo apunta a que Marc-André ter Stegen pondrá rumbo a Londres en las próximas semanas. El Chelsea lo quiere ya, y en el Barça no se opondrán. Se acerca el final de una era gloriosa y el comienzo de un nuevo capítulo para el guardameta alemán.