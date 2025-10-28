Deco, obligado a hablar con Hansi Flick, porque no puede reaccinar así siempre

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, se ha visto obligado a hablar con Hansi Flick tras presenciar soluciones tácticas que considera insostenibles para el club. La gran preocupación reside en la tendencia del técnico alemán a jugar con Ronald Araujo de delantero para intentar remontar partidos.

Para Deco, este no es un plan que le guste nada. El directivo considera que poner a un central como Araujo de delantero debe ser una solución esporádica y de emergencia, no como un plan habitual para intentar dar la vuelta a los marcadores. La repetición de esta maniobra ha encendido las alarmas en la dirección deportiva, donde consideran que es una idea arcaica e impropia de un equipo bien trabajado como lo es el Barça de Flick, que nunca tuvo que usar esos métodos en la pasada tenporada.

"El Barça no puede reaccionar así": La queja de Deco

Deco cree que las soluciones del Barça deben pasar por otro plan, uno más acorde con la filosofía del club y con un enfoque a largo plazo. Según el portugués, no se puede reaccionar así siempre. El director deportivo argumenta que la medida de usar a Araujo arriba no es un plan sostenible y que el entrenador debe cambiar esta tendencia. Si bien el espíritu combativo del uruguayo es admirable, sacrificar la estructura táctica y ofensiva del equipo por un recurso de juego directo no es lo que Deco espera de un entrenador del FC Barcelona.

La exigencia del director deportivo al banquillo

La preocupación de Deco se centra en la imagen y la estabilidad del equipo. El Barça necesita mostrar un camino claro en su juego, y el recurso desesperado de poner a un central a rematar balones largos da una imagen de falta de ideas. La reunión entre Deco y Flick será fundamental para reorientar las estrategias de remontada y buscar soluciones ofensivas más elaboradas.

Así pues, Deco se ve obligado a hablar con Hansi Flick porque no puede reaccionar así siempre, ya que considera que jugar con Araujo de delantero como plan habitual no es una solución sostenible para el Barça.