Deco pide la cláusula de 1.000 millones, pero el Barça está dispuesto a aceptar 70

El papel que está realizando Deco en la dirección deportiva del FC Barcelona está siendo muy aplaudido, teniendo en cuenta las dificultades económicas que sufre la entidad azulgrana, pero manteniendo a un equipo muy competitivo y reforzándolo como puede. Además, el portugués también ha estado evitando las salidas de jugadores que se consideran muy importantes para Hansi Flick.

Uno de ellos es Ferran Torres, uno de los futbolistas que mejor ha empezado la temporada, con un gran estado de forma, especialmente de cara a portería. Por eso, algunos equipos europeos han preguntado por el valenciano, y aunque Deco ha dejado claro que su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, en el Barça consideran que se aceptaría una oferta de unos 70 millones.

El Barça aceptaría la salida de Ferran Torres por unos 70 millones

El delantero siempre ha tenido el cartel de transferible en el Barça y su salida siempre ha sobrevolado por los despachos del Spotify Camp Nou, pero el valenciano ha quedado quedándose, buscando una oportunidad que parece que ha llegado en los últimos meses. La temporada pasada, el rendimiento de Ferran ya fue muy bueno, y en el inicio de este curso, ha continuado a un gran nivel.

Además, el jugador siempre ha mantenido una idea clara: continuar en el conjunto azulgrana muchos años más. Así se lo ha trasladado a la dirección deportiva en multitud de ocasiones, especialmente cuando más se hablaba de una posible salida, hace un par de años e incluso el verano pasado. Deco, por su parte, le ha confirmado en las últimas semanas que ya es intransferible.

El delantero ha dejado claro en muchas ocasiones que se quiere quedar

Sin embargo, y a pesar de estas palabras, en el Barça no cabe duda que una oferta de unos 70 millones por Ferran se vería con muy buenos ojos en los despachos, especialmente en el apartado financiero, por lo que se estudiará con mucha cautela. Aun así, el jugador también tendría que dar el visto bueno a la operación, algo que también se prevé complicado.