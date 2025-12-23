Deco propone a Flick tres nombres para la defensa del Barça después de descartar dos

El FC Barcelona tiene un serio problema en defensa, teniendo en cuenta la grave lesión de Andreas Christensen, que estará un mínimo de cuatro meses de baja, además de los problemas de salud mental de Ronald Araujo. Aun así, parece complicado que el Barça pueda fichar a un central en este mercado de invierno y ya tendría la vista puesta en el de verano, donde tendrá más capacidad.

Por eso, Deco ya está trabajando en la lista de nombres y le habría propuesto tres jugadores a Hansi Flick después de descartar a dos. El director deportivo habría puesto encima de la mesa los nombres de Nico Schlotterbeck, Marc Guéhi y Alessandro Bastoni, mientras que habría descartado la posibilidad de incorporar a otros defensas como Josko Gvardiol o Ibrahima Konaté.

El alemán del Borussia Dortmund sería el preferido de Flick, ya que lo conoce muy bien de su etapa en la selección alemana y cree que tiene el perfil perfecto para triunfar en el Barça. Además, el hecho de que acabe contrato en 2027 y no quiera renovar también es beneficioso para el conjunto azulgrana, que tendrá que luchar con otros equipos para hacerse con sus servicios.

Por otra parte, Guéhi sería una opción muy interesante para el Barça, teniendo en cuenta que el inglés acaba contrato a final de temporada y podría llegar al Spotify Camp Nou a coste cero. Aun así, media Europa también está interesada en poder ficharlo el próximo verano, por lo que será otra opción muy complicada para la dirección deportiva por la fuerte competencia que habrá.

Finalmente, Bastoni es uno de los sueños más complicados que tiene la dirección deportiva. El central del Inter de Milán encaja a la perfección con lo que busca el Barça para reforzar la defensa, pero parece muy complicado que los italianos se deshagan de él. Además, su contrato hasta 2028, y con opciones de renovarlo, complica mucho la negociación. Aun así, el Barça lo intentará hasta el final mientras haya esperanzas.