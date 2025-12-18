Deco propone al Barça la llegada de la estrella de Ecuador

Deco, el director deportivo del FC Barcelona, ya se encuentra planificando la próxima temporada y está explorando el mercado de fichajes en busca de oportunidades para reforzar al equipo. Y ahí, el portugués, con una idea clara de atraer talento joven al Spotify Camp Nou, habría propuesto al Barça la llegada de la nueva perla de Ecuador que ya se ha convertido en toda una estrella.

Se trata de Juan Riquelme Angulo, delantero de Independiente del Valle de tan solo 17 años. El nombre del ariete ha empezado a ganar fuerza en la dirección deportiva y está siendo muy seguido por el conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que se ha convertido en uno de los atacantes más prometedores del panorama sudamericano tras el buen papel que ha demostrado sobre el campo.

Deco ha puesto el ojo en la nueva perla de Ecuador: Juan Riquelme Angulo

El ecuatoriano es un delantero centro moderno, con capacidad para asociarse, buena movilidad y unas condiciones técnicas que, a su edad, están por encima de la media. De hecho, es un perfil que encaja muy bien en el Barça, ya que sabe jugar de espaldas y participa en la elaboración del juego, sin ser limitado en el área, algo que es muy bien valorado en el Spotify Camp Nou.



A partir de ahí, el Barça aún no ha presentado ninguna oferta formal por Juan Riquelme Angulo y sigue trabajando con cautela, conscientes de que aún está en una etapa de formación y tiene que continuar madurando y creciendo como futbolista. Aun así, el interés es real y Deco ya ha propuesto al conjunto azulgrana que se vaya formando un plan para acometer su fichaje.

La idea que tendría el portugués sería que el delantero pudiera llegar al filial, al Barça Atlètic, incorporándolo el próximo verano y que, poco a poco, pueda ir teniendo oportunidades al primer equipo, que es la proyección final que se visualiza del jugador. Deco cree firmemente que Juan Riquelme Angulo podría llegar a ser una pieza importante en la delantera del Barça de cara al futuro e intentará su incorporación.