Deco rectifica con Hansi Flick y le pide perdón, lo iba a vender y ahora será indiscutible

Se acaba el primer parón de selecciones y en el Barça comienzan a llegar los problemas físicos. Primero fue Lamine el que dio el susto con una dolencia en la espalda que hizo que todos los culés temblaran, aunque no acabó pasando a mayores. Sin embargo, el que sí preocupa algo más es Frenkie De Jong, que tampoco acaba de estar en plenas facultades y que parece que, en su regreso a Barcelona, no va a estar en condiciones para estar a tope ante el Valencia. Es por este motivo que Hansi Flick ha tenido que trabajar en alternativas para la posición de mediocentro defensivo.

Ante esta delicada situación, Gavi podría ser una de las soluciones de Flick. Sin embargo, el de Los Palacios no está del todo recuperado y su rodilla es un quebradero de cabeza para los médicos del Barça, que temen que si fuerza, se puede volver a lesionar de gravedad. Por lo que habrá que tener paciencia con él. Una realidad que solamente deja a Flick con una alternativa: el denostado, por la directiva, Marc Casadó, que si se ha quedado en el Barcelona, ha sido por petición expresa del entrenador blaugrana.

Deco quería cerrar su venta hace escasas semanas

La realidad es que el nombre de Marc Casadó era uno de los que sonaba con más fuerza para dejar el club en esta recta final de mercado. La directiva manejaba ofertas cercanas a los 30 millones de euros y lo veía con muy buenos ojos. De hecho, si fuera por Deco y Laporta, el canterano ya habría salido. Sin embargo, la intervención directa de Flick hizo que se quedara.

Con el paso del tiempo, la realidad y las lesiones le han dado toda la razón a un Hansi Flick que ha demostrado saber muy bien lo que necesita su equipo. Y es que, ahora sin De Jong ni Gavi, Casadó se convierte en un futbolista fundamental para el equipo. Puede jugar sin que se note ni un mínimo de bajada de nivel y ofrece una seguridad defensiva que ningún otro mediocentro da al equipo.

Así pues, después de este primer parón de selecciones, Deco le ha tenido que pedir perdón a Hansi Flick y asumir que se equivocó al ser tan insistente con la venta de un Marc Casadó que se ha acabado convirtiendo en un jugador importante ante las bajas de Gavi y De Jong.