Deco sabe que Lamine Yamal se ha hartado de Flick: si no interviene, le harán la cama

Hansi Flick está comenzando a ver cómo el vestuario se le gira en su contra. A pesar de que la temporada pasada el equipo acabó con unas sensaciones magníficas a pesar de la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones a manos del Inter de Milán, esta temporada no está siendo nada similar. El juego del equipo está lejos de ser el deseado por el técnico alemán y eso se ha hecho notar en las ruedas de prensa, donde Flick no ha titubeado a la hora de criticar la actitud de sus jugadores, a los que ha acusado de tener demasiado ego y haber hecho daño al éxito del colectivo.

Estas palabras de Flick, sumadas a las constantes críticas e inexistentes elogios hacia la figura de Lamine Yamal, acabaron colmando la paciencia de la joven estrella culé, que tal y como ya hemos venido contando, no está a gusto con la actitud que ha adoptado su entrenador, al que cada vez ve más distante y con el que se relaciona menos de lo que le gustaría a la dirección deportiva.

Deco, obligado a intervenir por el bien de todos

La realidad es que en el seno del FC Barcelona están ciertamente preocupados con el ambiente que se respira de puerta hacia dentro. En estos momentos, son muy pocos los que están del lado de Hansi Flick y no son pocos los aliados de Lamine Yamal en el vestuario culé. El hispano-marroquí no está a gusto con Flick al mando y podría conseguir que sus compañeros se acabaran uniendo a él en una especie de motín en contra de Flick, que sabe que está en clara desventaja.

Por su parte, Deco está obligado a intervenir y a tratar de arreglar una situación que amenaza con echar por tierra todo lo logrado en la pasada temporada. Y es que los jugadores culés ya no están para presionar, correr y dejar de sentirse como las grandes estrellas que saben que son.

Así pues, si no interviene Deco y mejora la situación dentro del vestuario del Barcelona, Hansi Flick podría acabar viendo cómo le hacen la cama en algún punto del año, aunque eso dinamite las opciones de éxito del equipo.