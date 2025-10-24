Deco se queda sin opciones en el mercado para ser el nuevo Lewandowski

La búsqueda del sucesor de Robert Lewandowski se ha convertido en una pesadilla para Deco. El director deportivo blaugrana ve cómo las mejores opciones del mercado se vuelven inalcanzables, dejando su lista de candidatos casi vacía. Los delanteros de élite están fuera del alcance del FC Barcelona debido a la falta de músculo financiero.

Harry Kane se encuentra cerca de la Premier League, donde los gigantes ingleses pueden afrontar su alto coste. Erling Haaland y Julián Álvarez son considerados muy caros y su fichaje es misión imposible. Estos son los mejores delanteros que hay, y Deco teme que el Barça se quede sin más opciones de primer nivel, incapaz de competir con la economía de los clubes-estado.

Sin confianza en las opciones low-cost

Ante la imposibilidad de fichar a un top, Deco se ha visto obligado a mirar alternativas de bajo coste (low cost). Sin embargo, el director deportivo y Hansi Flick no acaban de estar convencidos con nombres como el de Dušan Vlahović. Aunque el serbio podría llegar a un precio asequible, existen dudas sobre su adaptación al sistema y su consistencia.

La única opción que cobra fuerza y que parece ser la elegida es Etta Eyong. El delantero, cuya cláusula es mucho más manejable, se ha convertido en la vía de escape para el Barça. Deco se debate entre el riesgo de apostar por un jugador joven con potencial como Eyong o resignarse a fichar a un delantero que no tiene el consenso total del club.

El miedo de Deco con la falta de gol y dinero

El gran temor de Deco es el de no poder ofrecer a Hansi Flick un delantero con garantías la próxima temporada. La salida de Lewandowski dejará un vacío goleador que la directiva, limitada por sus finanzas, tiene serias dificultades para cubrir. El Barça se enfrenta a una realidad dura: el talento de primer nivel ya no se negocia por la camiseta, sino por el dinero, y el club blaugrana no lo tiene.

Así pues, Deco se queda sin opciones de élite en el mercado, con Kane, Haaland y Julián Álvarez inalcanzables, y el director deportivo teme que la falta de músculo financiero obligue al Barça a fichar un delantero que no convence plenamente.