Deco sospecha que Robert Lewandowski ha estado negociando a espaldas del Barça

Hace ya bastante tiempo que en el Barça son conscientes de que el mercado de verano del año 2026 será crítico. Se asume que la salida de Robert Lewandowski es algo inevitable y que deberán hacerle frente de alguna manera. Y es que, a una semana de cumplir los 37, no hay nadie que dude de que el polaco ya está en la recta final de su carrera deportiva. El talento le sobra, pero el físico ya no le va a dar como para competir al nivel de las exigencias de Hansi Flick, que necesita a sus jugadores activos durante los 90 minutos, especialmente en la fase de presión.

Ante esta situación, parece que el acuerdo siempre ha sido total a la hora de entender que esta temporada entrante va a ser la última de Lewandowski en el Barcelona. Lo que ha hecho que en el club duden de si ha estado negociando con otros clubes a lo largo de este verano. Y es que los recientes acercamientos por parte de Arabia Saudí invitan a pensar que ha habido algún movimiento secreto por detrás, lo que no acaba de gustar del todo en el club.

Deco sospecha que ya ha habido conversaciones este verano

La realidad es que en Europa no hay nadie que esté realmente interesado en Lewandowski. Los grandes clubes ya no lo ven como una opción deseable, dada su edad, y en Arabia Saudí es el único lugar donde podría tener hueco. Y ha sido el Al Nassr el que se puso en contacto con el Barcelona para ver la posibilidad de adelantar el traspaso un año. Algo que sorprendió, y mucho, en la entidad blaugrana, abriendo el debate sobre si los agentes de Lewy estuvieron moviendo hilos en la sombra.

Esta situación no es algo que haya gustado mucho a un Deco que hace tiempo que tiene la mosca detrás de la oreja. Teme que la situación contractual del polaco pueda derivar en un bajón notable en su rendimiento y en su motivación, provocando que marque menos goles y sea menos útil para el equipo.

Así pues, en el Barça hay sospechas reales sobre la posibilidad de que Lewandowski haya estado negociando en secreto con los clubes de Arabia Saudí de cara a un traspaso.