Deco ya ha hablado con Hansi Flick para bloquear la salida al Atlético de Madrid

Uno de los principales nombres del mercado en Barcelona está siendo el de Fermín. El mediapunta formado en la cantera del Barça está siendo objeto de deseo de varios de los mejores clubes de Europa. Todo después de que mostrara un espectacular rendimiento a lo largo del pasado curso, donde se consagró como uno de los hombres fuertes de Hansi Flick, que, sin ser un titular indiscutible, hizo goles y participó en los momentos decisivos de la temporada, como en el Clásico de Liga o en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Todo esto ha sumado mucho valor de mercado a Fermín.

En las oficinas del Camp Nou son muy conscientes de ello y ya se han planteado seriamente la posibilidad de aprovechar la situación para tratar de sacar un importante beneficio económico a partir de su venta. Sin embargo, Hansi Flick no es partidario de dejar salir a uno de sus grandes soldados. Y es que para el alemán, Fermín y Gavi son dos de esos jugadores a los que se llevaría hasta la guerra si fuera necesario. Sin embargo, también son dos de los que más mercado tienen, sin ser dos piezas indiscutibles en el once.

Simeone está enamorado de Fermín

En este sentido, la realidad es que Diego Simeone es uno de los muchos entrenadores que viven encandilados por Fermín López. El mediapunta español se ha ganado todo tipo de elogios a base de trabajo y de un gran talento. Algo que, con Dani Olmo, no le permite ser titular en el Barça, pero que sí lo puede llevar hasta el once de grandes equipos como el Atlético de Madrid u otros gigantes como Manchester United o Chelsea.

Por su parte, Flick lo tiene más que claro. No quiere que Fermín sea vendido de ninguna de las maneras. Está encantado con él en todos los aspectos posibles y no lo quiere perder por nada del mundo. Es un futbolista que puede ser diferencial, le sobra el talento y el técnico germano está listo para bloquear su salida. Eso sí, si el club necesita el dinero, tampoco se puede oponer a la venta.

Así pues, en el Atlético de Madrid ya saben que si no ponen más de 80 millones de euros encima de la mesa, les va a ser imposible cumplir con el gran deseo de Diego Simeone, que no parece que lo vaya a tener.