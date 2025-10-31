Deco ya lo ha decidido, pasa de la petición de Flick y elige el relevo de Lewandowski por su cuenta

El pulso por la planificación de la próxima temporada en el FC Barcelona se ha resuelto con una decisión unilateral de Deco. El director deportivo ya lo ha decidido: pasa de la petición de Flick y elige el relevo de Lewandowski por su cuenta. El elegido es Etta Eyong, el joven delantero que está deslumbrando en LaLiga.

Deco ha puesto fin al debate interno en la secretaría técnica y en el banquillo. Su elección es clara: Etta Eyong, el ariete de moda, es el elegido por el club, y ya. No se hablará más sobre la posición de delantero centro. La realidad económica es la que es y el club no puede pagar 100 millones de euros por un jugador como Julián Álvarez o Haaland, por lo que hay que buscar alternativas y el camerunés es una joya perfecta.

Etta Eyong, el joven crack que seduce a la directiva

Etta Eyong es el favorito para el Barça gracias a su fulgurante irrupción en LaLiga. El camerunés de 22 años ha conseguido ver puerta en seis ocasiones en este inicio de temporada, una con el Villarreal y otras cinco con el Levante, tras su fichaje relámpago. Según Mundo Deportivo, el delantero es una de las opciones que más gusta en el Barça.

La directiva prioriza su juventud y el potencial que ya está demostrando con el conjunto 'granota' jornada tras jornada. La operación es económicamente viable: el fichaje costará unos 15 millones de euros, un precio asequible que encaja con la política financiera del club.

El Barça no seguirá la orden de Hansi Flick

La decisión de Deco choca frontalmente con la preferencia de Hansi Flick. El técnico alemán prefería un veterano de primer nivel como Harry Kane para hacer de Lewandowski, buscando un rendimiento inmediato y contrastado. Sin embargo, el club tiene claro que lo mejor es apostar por un joven talento como Etta Eyong, con margen de crecimiento y un coste razonable. Deco ha elegido priorizar la inversión futura sobre el deseo del entrenador.

Así pues, Deco ya lo ha decidido: pasa de la petición de Flick y elige el relevo de Lewandowski por su cuenta, siendo Etta Eyong, el camerunés de 22 años y tasado en 15 millones de euros, el elegido