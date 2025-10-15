Deco ya no puede hacer nada más, obligado a aceptar el error por llevarlo al Barça

Los primeros pasos de Roony Bardghji en el Barça no han sido los más sencillos. El extremo sueco no ha sido capaz de acabar de adaptarse a la velocidad del juego de la élite europea ni al de la propuesta de Hansi Flick. Y es que cada vez que sale de inicio o tiene algunos minutos, se evidencia que todavía le falta dar uno o más pasos para poder estar al nivel de los demás. Ahora parece que cada vez que toca el balón hace que todo se ralentice y eso es algo que Flick y Deco ya han detectado y que los ha llevado a la conclusión de que todavía hay mucho trabajo por hacer con Roony.

En este sentido, lo visto en este parón de selecciones no acaba de ser lo mejor para el optimismo. Con Suecia, Bardghji tampoco fue capaz de aportar nada diferencial. Los suyos perdieron los dos partidos que jugaron sin marcar ni un solo gol. Roony se quedó sin ver portería ni generar ni una sola asistencia. Y es que, a pesar de tener ese punto de desborde y de calidad, Roony no es capaz de acabar las jugadas y eso a veces se tiene o no se tiene.

Deco comienza a entender el error

De este modo, según hemos podido saber, de puertas hacia dentro, Deco ya ha comenzado a asumir que quizá no fue el mejor acierto el fichaje de Roony Bardghji. El sueco no está hecho para el alto ritmo del Barça y de los mejores del mundo, y lo mejor podría ser buscarle una salida en calidad de cedido de cara al mes de enero o, en su defecto, buscar un traspaso que reporte algún beneficio a las cuentas del Barcelona.

Y es que Flick no le ve muchas opciones de jugar en lo que queda de temporada. Viendo el rumbo del equipo, la cosa no está para hacer experimentos y el alemán prefiere alinear a Rashford o Raphinha por derecha antes que poner a un Roony que sabe que no le va a responder de la mejor manera.

Así pues, Deco ya habría entonado el mea culpa y habría aceptado que fichar a Bardghji no ha sido una apuesta tan brillante como algunos esperaban que fuera cuando llegó en el mercado de verano por unos 2,5 millones de euros.