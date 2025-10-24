Del Clásico dependerá que siga en el Barça: Flick no le pasa ni una más

Hansi Flick ha llegado al límite con Jules Koundé. El defensa francés lleva demasiados partidos muy malos, y su bajo rendimiento se ha convertido en una preocupación estructural para el FC Barcelona. El técnico alemán ha sido categórico y se lo ha dejado claro al jugador: el próximo Clásico contra el Real Madrid será su prueba de fuego, y de ella dependerá su continuidad en el once titular.

Koundé no puede seguir con su bajísimo nivel. En este comienzo de temporada, el francés ha sido una sombra de lo que fue, acumulando errores de concentración y despistes defensivos. Lo que más preocupa a Flick y al vestuario es la percepción de que sus errores no le importan lo más mínimo, una actitud que el alemán no está dispuesto a tolerar.

Eric García está al acecho

Flick ha sido muy duro con Koundé y le ha advertido: si vuelve a jugar mal y a salir distraído en el Clásico, puede ser su último partido de titular en mucho tiempo. La paciencia del entrenador se ha agotado. El Barça no puede permitirse un rendimiento tan por debajo de las expectativas en un partido crucial como el del Bernabéu.

El relevo natural está listo para dar el paso. Eric García es un gran lateral y central que, si hace falta, dará el paso para ocupar la plaza del francés. La competencia es feroz, y Flick priorizará al jugador que demuestre compromiso y solidez defensiva, sin importar el cartel.

Koundé se la juega en el Bernabéu

El Clásico se convierte así en una final personal para Jules Koundé. El Barça necesita al mejor Koundé para frenar el poder ofensivo del Real Madrid, y el francés tiene en sus manos la oportunidad de redimirse o de confirmar las sospechas de Flick. Si no demuestra una mejora radical en su concentración e intensidad, el alemán no dudará en relegarlo al banquillo de forma indefinida, a pesar de su alto coste y estatus.

Así pues, Jules Koundé se juega su futuro como titular en el Barça en el Clásico, pues Hansi Flick no le pasará ni una más si el francés vuelve a mostrar el bajísimo nivel y la falta de concentración de las últimas semanas.