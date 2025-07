Desde Inglaterra confirman que el Barça está detrás del fichaje de Gabriel Jesús

No es ningún secreto que la edad de Robert Lewandowski empieza a ser un factor de peso en los despachos del club. El polaco ya tiene 36 años y está a punto de cumplir los 37, lo que genera dudas sobre su capacidad para mantener el nivel durante toda la temporada. Por eso, aunque no sea una prioridad absoluta, en el Barça ya trabajan en encontrar un recambio. O, al menos, un delantero que pueda compartir minutos con el ‘9’ titular. Y a Hansi Flick no le parece mala idea.

En este sentido, desde Inglaterra aseguran que el FC Barcelona ha puesto sus ojos en Gabriel Jesús. El delantero brasileño gusta mucho a Deco, que lo considera ideal para reforzar el ataque culé. No es una estrella mundial, ni se espera que lo sea. Pero es un jugador con gol, versátil, y muy distinto a Ferran Torres o al propio Lewandowski. Es decir, una pieza útil para rotar, sin alterar el sistema de juego y para acompañar en la rotación al resto de atacantes.

Deco busca repetir el modelo Rashford

La fórmula elegida por el club también está clara. En el Barça están encantados con el modo en que se cerró la llegada de Marcus Rashford, mediante una cesión con opción de compra. Y quieren hacer exactamente lo mismo con Gabriel Jesús. En el Arsenal, Mikel Arteta ha perdido confianza en él, y todo apunta a una salida este verano. Así que el Barça quiere aprovechar el contexto y traerlo cedido, con la posibilidad de firmarlo de forma definitiva si el rendimiento acompaña. Un planteamiento que incluso podría interesar a los gunners.

Gabriel Jesús es el tipo de delantero que beneficia a extremos como Raphinha o Rashford. Un nueve móvil, asociativo, con capacidad para bajar a recibir, generar espacios y, además, definir. Un perfil distinto que puede elevar la calidad ofensiva del equipo y ofrecer más variantes tacticas para Hansi Flick.

Así pues, en el Barça ya han comenzado a mover hilos para estudiar la situación del delantero brasileño, que podría acabar vistiendo de blaugrana este verano. Algo que hasta hace poco parecía completamente imposible.