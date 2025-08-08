Después de la gira, Hansi Flick le comunica a Rashford que no cuenta con él para el debut en liga

Hace varias semanas que parece que en el Barcelona se están mentalizando de cara a un final de mercado muy complicado y delicado. Todo por culpa de las inscripciones, para las cuales sigue sin haber espacio salarial suficiente como para poder darles luz verde. Una situación que está comenzando a llegar a un punto límite y que hace que en el club se comiencen a plantear la posibilidad de volver a tener que comenzar una temporada sin tener a todos los jugadores disponibles por culpa de unos temas puramente administrativos. Algo que pone muy nerviosos a los futbolistas, especialmente a Joan García y a Rashford.

Ante esta realidad, Hansi Flick ha tenido que ser extremadamente sincero con sus jugadores. Él contaba con todos de cara al estreno del equipo en LaLiga. Igual no de titulares, pero sí como piezas a tener muy en cuenta. Sin embargo, parece que Rashford no contará para su entrenador, al menos en el primer partido del año, a no ser que la directiva del Barça sea capaz de gestionarlo todo tan bien como para dar luz verde a la inscripción del atacante inglés.

Rashford sigue convencido de las promesas

Después de muchos meses tratando de justificar ciertos ingresos, de vender y ceder a jugadores como Ansu o Pau Víctor, Javier Tebas sigue sin dar luz verde al Barça para que pueda inscribir a sus futbolistas. En este sentido, todo apunta a que Joan sí que va a ser inscrito a lo largo de los próximos días, pero habrá que ver lo que pasa con un Rashford que es el último en la fila y podría tener que esperar algunas semanas para debutar. Algo que no le gusta a nadie.

Sin embargo, según apuntan fuentes cercanas, en el club están encantados con la actitud del inglés. Ha demostrado estar completamente comprometido con el club y ha mostrado su absoluta confianza en poder jugar lo más pronto posible, sin poner ninguna fecha límite para los culés.

Así pues, como ya pasó con Dani Olmo, parece que Hansi Flick no podrá disponer de uno de los fichajes del Barça en este mercado de verano.