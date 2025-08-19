Después de Mallorca, Flick autoriza la venta de Fermín, no está al nivel y es un problema en el vestuario

Una de las caras negativas del partido del Barça en Mallorca fue el pobre rendimiento de Fermín. El mediapunta formado en La Masía estuvo a años luz del rendimiento que se espera de él y en el cuerpo técnico del Barcelona comienzan a plantearse seriamente la posibilidad de que sea vendido antes de que acabe este mercado de verano. Y es que, entre los problemas internos que se han generado alrededor de su figura y la de Gavi y su pobre rendimiento, en todos los aspectos, en el partido inaugural de LaLiga, Hansi Flick comienza a plantearse la posibilidad de dar luz verde a la salida de Fermín.

De hecho, hace tiempo que el técnico alemán tiene la mosca detrás de la oreja respecto a Fermín López. Lo hizo público en rueda de prensa, donde aseguró que durante la pretemporada no estuvo nada contento con el desempeño de Fermín, al que no veía de titular hasta los últimos días antes de Mallorca, donde, entre la lesión de Olmo y su buen partido en el Gamper, se hizo con la primera titularidad del año. Sin embargo, el desempeño estuvo muy lejos de ser el ideal.

Fermín todavía está a tiempo de salir

La realidad es que si las cosas siguen así, Fermín todavía podría acabar saliendo del Barcelona. Si el cuerpo técnico no acaba de estar satisfecho con el rendimiento que ofrece el canterano y sus actuaciones en los partidos no revierten las sospechas puestas sobre él, el verano nos puede dejar una última venta tan inesperada como lucrativa para los culés, que saben que pueden sacar hasta 70 millones por Fermín, en caso de aceptar la última propuesta por parte del Manchester United.

Cabe destacar que la popularidad de Fermín en el vestuario está bajo mínimos. Su reciente enfrentamiento con Gavi ha generado un ambiente muy enrarecido de puertas hacia adentro, donde los compañeros no acaban de estar a gusto con un Fermín que vive constantemente enfadado y cuyo desempeño a nivel deportivo no es suficiente como para olvidar todo lo demás.

Así pues, tras la decepción de Mallorca, Hansi Flick ha comenzado a plantearse si la opción de dar salida a Fermín, en forma de venta, puede ser una buena alternativa a medio plazo.